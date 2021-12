Twitch gaat gebruikmaken van veelbesproken iOS 15- en iPadOS 15-feature

Soms is het lekker dat iemand anders een game speelt waar je interesse hebt, zodat je dat zelf niet hoeft te doen. Dat kan op Twitch. Het kost je net zoveel tijd, maar iemand anders neemt hier het voortouw – dat scheelt wat energie. Vanaf nu kun je het kijken naar games ook samen doen op iOS 15 en iPadOS 15.

Twitch biedt namelijk ondersteuning aan voor SharePlay op de genoemde besturingssystemen. Met SharePlay start je een videogesprek via FaceTime en stel je daarna in dat je allemaal, op hetzelfde moment, naar dezelfde content kijkt. Dit doe je dus met vrienden of familie in een groep van kijkers.

Het maakt niet uit of je besluit een livestream of eerder opgenomen video te kijken. Via de SharePlay-optie binnen iOS 15 en iPadOS 15 kijk je samen de content die iemand opzet. Dat maakt het bedrijf maandagavond Nederlandse tijd bekend in een tweet, met een verse uitlegpagina voor al je vragen.

Want to watch Twitch with all your friends? Now you can on iPhone and iPad devices through SharePlay! 📱

Learn more about how to watch streams together in a FaceTime call here: https://t.co/PIWwZ3OkpO

— Twitch Support (@TwitchSupport) November 30, 2021