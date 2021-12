Deze transparante Apple-producten zijn een lust voor het oog

Vroeger zagen we bij heel wat elektronische producten transparante versies. Daardoor kon je zien hoe alles ‘onder de kap’ in elkaar zat. Ook Apple had daar een handje van, met verschillende Mac-producten die dat deden.

Tegenwoordig zie je niet meer echt veel transparante producten. En dat is toch wel jammer. Zeker als je kijkt naar hoe tof het kan zijn. Giulio Zompetti is een verzamelaar van diverse Apple-producten en die laat zien hoe verschillende prototypes van het bedrijf transparant zijn en er eigenlijk heel erg tof uit zien.

Transparante Apple-producten

Giulio Zompetti heeft een tweetal interessante Apple-prototypes die transparant zijn. Ten eerste heeft hij een 29W charging brick, die je normaal gebruikt om je MacBook op te laden. maar in dit geval is het ook een stukje kunst. Door het transparante design kun je heel goed zien wat er allemaal aan de binnenkant gaande is en dat maakt zo’n simpele oplader in één keer een stuk interessanter. Zeker als je het vergelijkt met het ietwat saaie witte blok dat je nu in huis hebt liggen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

29W Apple Charger prototype. pic.twitter.com/h2ZoHCMw0F — Giulio Zompetti (@1nsane_dev) November 23, 2021

Daarnaast heeft hij ook een prototype van de AirPods die gebruik maken van een transparant design. En daardoor zijn de toch al revolutionaire earbuds (althans, voor zijn tijd) in één keer een stuk futuristischer. Op Twitter worden daarbij al grapjes gemaakt dat de transparante oordopjes nog lastiger zijn terug te vinden wanneer je ze verliest dan de standaard versies.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Transparant wordt zeldzamer

De kans dat Apple ooit met transparante producten gaat komen, lijkt ons klein. Hoewel het in dit soort gevallen erg goed werkt, heeft het ook wel een hoog jaren negentig gevoel. Dus wellicht is het allemaal net iets te retro voor de gemiddelde consument. Maar voor een prototype is het zeker tof om te zien.