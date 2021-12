‘Tile’s nieuwe eigenaar verkoopt de locatiegegevens van zijn gebruikers’

Het nieuwe moederbedrijf van Tile blijkt de locatiegegevens van consumenten te verkopen. Dat wordt duidelijk na een onderzoek naar de locatietrackers van het bedrijf. De markt voor dergelijke producten trekt flink aan sinds Apple ook een deel van de taart wil. En als je dan ineens in een titanenstrijd verwikkeld raakt, dan is dit niet het imago dat je als bedrijf wil hebben.

Vorige maand werd Tile overgenomen door Life360. Nu blijkt dat het nieuwe moederbedrijf het niet zo nauw neemt met de regels omtrent privacy. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het bedrijf de locatiegegevens van gebruikers verkoopt aan “bijna iedereen die daar interesse in heeft”. Dat is een behoorlijke claim.

Locatiegegevens Tile-gebruikers in de verkoop

Uit verschillende interviews, met medewerkers van Tile en bedrijven als Cuebiq en X-Mode, wordt dat nieuws bekendgemaakt. De namen van de medewerkers zijn bekend bij de bron, maar worden bewust niet genoemd. Die personen zijn namelijk nog steeds werkzaam in dezelfde industrie.

Ze gingen de gesprekken toch aan, omdat ze zich zorgen maken over de manier waarop de industrie waarin ze werken omgaat met privacy. Daar gebeuren namelijk ondoorzichtige dingen waar niemand het over heeft. De grootste dataleverancier van dit moment is Life360, aldus de vier medewerkers.

Statement van Life360

De CEO van Life360 reageert op het nieuws door te melden dat er inderdaad delen van data doorverkocht worden. Zo blijven bepaalde diensten gratis voor gebruikers. Echter, de CEO laat eveneens weten “niets te willen bevestigen of te ontkennen aangaande de omvang” van het verhandelen van de gegevens.

Tile is op dit moment één van de meest bekende fabrikanten op het gebied van locatietrackers. Het bedrijf heeft een flink marktaandeel, maar dat loopt nu dus gevaar. Zeker wanneer meer consumenten erachter komen dat hun data doorverkocht wordt, terwijl er ook bedrijven zijn die trackers aanbieden die dat niet doen.

The Markup