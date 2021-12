Ted Lasso eenmalig geanimeerd voor de aankomende feestdagen

Wanneer je gebruik maakt van Apple TV+, dan is de kans groot dat je met plezier hebt gekeken naar Ted Lasso. De serie kent twee succesvolle seizoenen en vele fans. Mocht je daarbij horen, dan hebben we goed nieuws.

Want voor de kerstdagen hebben de makers van de Ted Lasso een speciale kerstvideo uitgebracht. Eentje die het anders doet de gewone afleveringen. Zo wordt er gebruik gemaakt met claymotion. En hij is lekker kort.

Ted Lasso’s kerstspecial

Er is overigens al een kerstaflevering gemaakt voor Ted Lasso. Maar die kwam in al in augustus uit, dus qua timing was dat niet helemaal het beste. Daarom is dit cadeau er één die we wel kunnen waarderen. Bovendien hoef je geen Apple TV+ abonnement te hebben om de special te bekijken. Je kunt hem namelijk gewoon op Youtube bekijken. En daar hoef je bijna geen tijd voor vrij te maken. Binnen een minuutje of vier ga je er doorheen. De video is hieronder te bekijken.

Hoewel deze speciale aflevering van Ted Lasso gemaakt wordt met claymotion, voelt het bekend aan. Zo hebben de verschillende acteurs van de reeks bereid gevonden om de personages te voorzien van hun stemmen. Dus Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, en Brett Goldstein hoor je in deze special. Dat is wel zo leuk. De naam van de aflevering is overigens ‘The Missing Christmas Mustache’. Daarin gaat het om een snor die is verdwenen en moet worden gevonden. Zoals gezegd is het een korte aflevering, dus wat dat betreft kun je zelf gaan ervaren waar het over gaat.

Nog niet klaar

Momenteel kun je genieten van de eerste twee seizoenen van Ted Lasso op Apple TV+. Er wordt inmiddels al gewerkt aan het derde seizoen. Een vierde seizoen is nog niet aangekondigd, maar er zijn wel plannen voor.