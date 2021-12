Swan Song komt naar Apple TV+: dit kun je verwachten

Swan Song kun je vanaf aankomende week kijken op Apple TV+. Wij vertellen wat je van de nieuwe film kunt verwachten.

Het was de afgelopen weken wat rustiger op Apple TV+. Na een nieuw seizoen Dickinson en de releases van Finch, Invasion en Foundation was het redelijk stil. Dat gaat langzaam veranderen want er komen een aantal grote titels naar het platform. Zo zien we aan het einde van het jaar The Tragedy of MacBeth, maar nog eerder komt Swan Song naar de streamingdienst. Vanaf aankomende vrijdag je kunt de film streamen.

Dit is Swan Song

Zelf beschrijft Apple TV+ de nieuwe original-film als volgt: “Swan Song speelt zich af in de nabije toekomst en is een sterke en emotionele reis vertelt door de ogen van Cameron. Hij is liefhebbende echtgenoot en een vader die gediagnostiseerd is met een ongeneselijke ziekte. Van zijn dokter krijgt hij een alternatieve behandeling aangeboden die ervoor moet zorgen om zijn familie te beschermen tegen het verlies. Als Cam worstelt met het al dan niet veranderen van het lot van zijn familie, leert hij meer dan ooit tevoren over het leven en liefde.”

Swan Song laat volgens Apple dan ook zien hoe ver we willen gaan en wat we willen opofferen om het leven van onze geliefden fijner te maken.

In Swan Song is de hoofdrol voor tweevoudig Oscar-winnaar Mahershala Ali, die Cameron speelt en tevens een rol heeft als producer. Daarnaast bestaat de cast uit andere grote namen als Naomie Harris, Awkwafina en Adam Beach. De regie is in handen van Benjamin Cleary, voor wie het zijn eerste grote film is als regisseur. Eerder won hij al een Oscar voor zijn regie in de korte film Stutterer uit 2015.

De eerste recensies

Inmiddels zijn de eerste recensies voor de Apple TV+-serie al binnen en deze zijn wat gemengd. In totaal scoort de film nu 67 procent op Rotten Tomatoes bij de critici. “Swan Song wordt steeds ernstiger en doffer en besteedt een buitensporige tijd aan zielige blikken en trainen. Het is te somber om echt de harten van de kijken te raken”, schrijft the Hollywood Reporter. Daar is IndieWire het niet helemaal mee eens. “Ik was geraakt door de eerlijkheid en luchtige zwaarwichtigheid in Swan Song. Het is een soort tranentrekkende helderheid die ons raakt en waar het ons in het heden pijn doet.”

Wil je Swan Song zelf beoordelen? Vanaf vrijdag 17 december is deze te zien op Apple TV+.