MusicMatch: dé manier om Spotify links in Apple Music te openen

Spotify is zonder twijfel de populairste streamingdienst als het op muziek aankomt. De enige concurrentie die het bedrijf nog krijgt is Apple Music. En die twee diensten werken nu fantastisch samen. Al hoeven ze daar zelf niet heel veel voor te doen.

Het maakt dankzij de app MusicMatch namelijk niet meer uit waar een link van iemand precies naar toe leidt. Als er muziek met je gedeeld wordt kun je deze vanaf nu ten alle tijden openen. Hoe handig is dat?

Spotify links openen in Apple Music

Gezien het succes van Spotify is de kans vrij groot dat, als iemand muziek met je deelt, er een link richting die streamingdienst gestuurd wordt. Geen heel groot probleem, maar het zou natuurlijk wel fijn zijn als er een manier wordt gevonden om zo’n link ook met je eigen streamingdienst te kunnen openen. Als jij als Apple Music-gebruiker veel linkjes doorgestuurd krijgt vanuit team Spotify of andersom, dan is het goed om te weten dat die manier gevonden is. Misschien niet via de officiële weg, maar net zo handig.

De app MusicMatch is beschikbaar voor zowel iPhone als iPad. Het doel: muziek gemakkelijk kunnen delen, want het is op z’n best als dat mogelijk is. Het hoeft dan ook geen verrassing te zijn dat de applicatie je niets kost. Het is mogelijk om hem direct uit de Apple App Store te downloaden via deze link.

Zo krijg je het voor elkaar

De functie van MusicMatch is duidelijk, maar hoe werkt het precies? Het goede nieuws is dat je geen Einstein hoeft te zijn om dat uit te vogelen. De app legt het je namelijk stap voor stap uit. Maar mocht alsnog wat moeite hebben, dan zetten we de stappen hieronder voor je neer in het Nederlands:

Ontvang een link naar Spotify van iemand

Kopieer de link

Open MusicMatch

De app zal je direct verwijzen naar de juiste streamingdienst

Dit is de ideale oplossing voor alle gebruikers. Ben jij een Apple Music-gebruiker? Dan is het goed om te weten dat er nog een makkelijkere manier is. Je kunt namelijk ook de MusicMatch extensie voor Safari downloaden. Als jij een Spotify link opent, wordt je überhaupt direct naar Apple Music gestuurd. Je hoeft hiervoor dus niet te kopiëren en een andere app te openen.

Voor Spotify-gebruikers die Apple Music-links ontvangen is het nog even wachten tot er ook op dat gebied een soortgelijke oplossing gevonden wordt.