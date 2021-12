Hoe Shazam er voor zorgt dat je vijf maanden gratis Apple Music krijgt

Shazam, de populaire applicatie waarmee het vinden van muziek ontzettend makkelijker wordt, zorgt ervoor dat je vijf maanden gratis Apple Music krijgt. Maar hoe werkt dat precies?

In dit artikel vertellen we je alles over de nieuwe actie en leggen we je uit hoe (en of) jij in aanmerking komt.

Shazam zorgt voor gratis Apple Music

Wie in de eerste vijf maanden van 2022 wil genieten van een hoop muziek kan terecht bij Apple Music. Dat kan natuurlijk altijd wel, maar dit keer is het mogelijk om het kosteloos te doen. Shazam biedt consumenten namelijk een gratis abonnement aan. Normaal gesproken kost een abonnement je €9,99 per maand, wat voor vijf maanden dus uitkomt op een bedrag van €49,95. Een bedrag dat jij dus kunt besparen.

Op de website van Shazam is het mogelijk om te profiteren van de actie. Er verschijnt een pop-up in beeld met Ontvang de eerste vijf maanden Apple Music cadeau. Vervolgens kun je op de knop Nu proberen klikken. Je hebt tot 31 januari 2022 de tijd om dat te doen.

Zo maak je er gebruik van

Wanneer je op de website van Shazam op Nu proberen hebt geklikt krijg je een QR-code te zien. Scan deze met je iPhone, of Android-apparaat kan natuurlijk ook, en je wordt doorverwezen naar een nieuwe pagina. Daar moet jij je Apple ID invullen, zodat het bedrijf kan kijken of je niet eerder een Apple Music account hebt gehad. Is dat wel het geval, dan zul je helaas geen gebruik kunnen maken van de deal. Mocht dat niet het geval zijn kun je ervoor kiezen om het abonnement af te sluiten en vijf maanden lang te genieten van muziek.

Het is een hele fijne deal van Shazam, maar uniek is hij niet. Apple Music is standaard al drie maanden te proberen wanneer je een nieuwe gebruiker bent. Toch is het wel fijn dat deze periode, vanwege de feestdagen, nog eens met twee maanden verlengd wordt.