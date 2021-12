SharePlay voor je iPhone: deze apps en diensten maken er gebruik van

Met de komst van iOS 15.1 heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van SharePlay. Het idee daarvan is dat je verschillende dingen die je doet via FaceTime kunt gaan delen.

Het idee daarvan is dat je via SharePlay dichter bij elkaar komt en bepaalde dingen samen op afstand kan beleven. Denk daarbij aan de mogelijkheid om te laten zien wat je op je scherm doet, maar ook kun je op die manier een leuke viral video makkelijk laten zien. En dat is nog maar het begin. Er zijn nu al een aantal apps die er handig gebruik van maken.

SharePlay op je iPhone en iPad met deze apps

Nu moet je voor SharePlay dus wel iemand hebben die gebruik maakt van FaceTime. En niet iedereen gebruikt dat tegenwoordig meer. Het is immers populairder om gebruik te maken van Whatsapp. Dus je moet wel even de mensen om je heen overtuigen toch weer een keer FaceTime te gebruiken. En dan kun je dus samen genieten van content. Zo kun je gebruik gaan maken van de game Heads Up. Een grappige game, waarbij je moet raden wat het woord is dat op je voorhoofd staat. Door vragen te stellen aan je vrienden kun je het gaan raden. Je moet dan beiden wel de app in bezit hebben.

Of je maakt gebruik van Twitch. Dan kan de ene persoon kiezen welke stream jullie samen kan gaan kijken. Ideaal wanneer je bijvoorbeeld een gamer bent en en livestream van een nieuwe aankondiging samen te gaan kijken. Ook is het mogelijk om samen naar muziek te luisteren via Spotify. Ook deze app ondersteunt SharePlay. Je moet dan wel beiden een premium account hebben, maar dan kun je dus tegelijkertijd naar je favoriete muziek luisteren. Of je gaat lekker filmpjes kijken op TikTok. In plaats van de link te sturen, is het dan mogelijk om direct te kijken naar een toffe video en er zo samen van te genieten.

Slechts het topje van de ijsberg

En dat is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Via SharePlay kun je op veel manieren samen van content genieten. Beleef een basketbalwedstrijd met NBA TV of een goede serie met HBO Max. Ook apps als Apollo, Guessing Game, Shhh! en Relax Melodies zijn apps om samen op deze manier te proberen.