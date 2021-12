Het scherm van je iPhone kan in de toekomst een oplaadpunt worden

Apple heeft een patent toegewezen gekregen van een nieuwe oplaadtechnologie. Dankzij deze nieuwe ontwikkeling zou het mogelijk zijn om apparaten op te laden met het scherm van je iPhone.

Het gaat niet om een compleet nieuwe technologie, maar om een vernieuwde versie van Reversed Wireless Charging. Die functionaliteit is overigens nog niet te gebruiken op de huidige iPhone 13.

Opladen met het scherm van je iPhone

Het nieuws is afkomstig van PatentlyApple, een platform dat de ontwikkelingen van het bedrijf op dit gebied in de gaten houdt. In een nieuw patent spreekt Apple van een Through-Display Wireless Charging technologie, wat een aangepaste versie van Reversed Wireless Charging is. Met die technologie is het mogelijk om andere apparaten, zoals bijvoorbeeld AirPods, op de achterkant van je iPhone op te laden. Apple heeft een dergelijke functie niet toegepast op de iPhone 13-serie, maar zou dit in de toekomst wel kunnen doen. Al lijkt het bedrijf dus wel te kijken naar een andere variant ervan.

Met de nieuwe technologie wordt het dus mogelijk om andere apparaten op het scherm van je iPhone te leggen. Via deze weg worden deze apparaten, net als bij regulier Reversed Wireless Charging, gewoon opgeladen. Denk hierbij niet alleen aan je AirPods, maar bijvoorbeeld ook je Apple Watch. Een concept dat ook doorgetrokken kan worden naar de iPad én de MacBook. Al zal er bij die laatste geen gebruik worden gemaakt van het display, maar wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een ander apparaat op de behuizing neer te leggen.

Waarom zou Apple dit doen?

Het idee van Reversed Wireless Charging is zeker niet verkeerd en heeft in de praktijk al bewezen nuttig te zijn. Verschillende Android-apparaten hebben de technologie toegepast. In het geval van nood, wanneer de oordopjes of een andere smartphone leeg zijn, kan dit een zeer prettige toevoeging zijn. Al begrijp ik niet zo goed waarom je andere apparaten via het beeldscherm van je smartphone op zou willen laden. Wat wint Apple met deze nieuwe variant?

Zeker gezien de beeldschermen van iPhone-modellen dankzij Ceramic Shield al een stuk makkelijker krassen dan voorheen, lijkt het mij persoonlijk geen slim idee om andere apparaten op het beeldscherm te leggen. Dat is vragen om problemen. Maar goed, dat ben ik…