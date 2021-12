Safari-extensies gebruiken op je iPhone of iPad: zo doe je dat

Met de komst van iOS 15 en iPadOS 15 is er weer het één en ander veranderd. Mocht je Safari gebruiken, dan zul je natuurlijk al hebben gemerkt dat je tegenwoordig onderaan je browser het invoerveld hebt. Maar je kunt ook gebruik maken van extensies.

En met zo’n Safari-extensie kun je je gebruikservaring net wat beter maken. Maar dan moet je natuurlijk wel even weten hoe je het moet gaan doen. Wij helpen je graag op weg.

Safari-extensies op de iPhone of iPad

Om gebruik te maken van de extensies, is het zaak dat je eerst naar jouw Instellingen gaat. Vervolgens scroll je daar een stuk naar beneden totdat je bij Safari komt. Daarna ga je naar beneden en heb je bij het kopje Algemeen de optie Extensies. Vervolgens zul je zien dat je daar niks hebt staan. Gelukkig is er ook de optie Meer Extensies. En als je daar op klikt, kom je in de App Store terecht en zie je allemaal verschillende extensies om binnen te halen.

Als je uit de lijst een Safari-extensie gekozen hebt, dan kun je die installeren. Vervolgens zie je bij het gebruik van je browser een soort puzzelicoontje in de adresbalk. Als je daar op klikt, dan zie je welke extensies je actie hebt en kun je bepalen wat je aan en uit zet. Als je dus iets hebt gedownload wat niet bevalt, dan zet je het daar dus makkelijk weer uit en kun je op zoek gaan naar iets dat wel werkt.

Wat is aan te raden?

Goed, nu je weet hoe de Safari-extensies werken, is het natuurlijk de vraag wat een meerwaarde biedt. Ikzelf ben fan van 1Password, waardoor je makkelijk je wachtwoorden op een veiligen manier kan invullen. Je moet dan wel een abonnement hebt. Een andere aanrader is Noir. Deze past de websites aan naar een dark mode als die optie er is. Tot slot heb je nog de Super Agent-extensie. Deze zorgt er voor dat cookies op websites automatisch worden geactiveerd, zodat die vervelende pop-ups verdwijnen.