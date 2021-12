Pixelmator Photo: populaire app verkast van iPad naar de iPhone

Op het gebied van foto-apps zijn er vandaag de veel keuzes. Pixelmator Photo is daarbij een app om foto’s te editten. Op de iPad is de app enorm populair en nu heeft de maker laten weten dat er ook een versie voor de iPhone komt.

Op die manier kun je dus foto’s maken op je iPhone met je camera-app en vervolgens ze gaan bewerken met Pixelmator Photo. Op die manier is je foto net iets mooier voordat je hem op Instagram gooit.

Pixelmator Photo op de iPhone

Met Pixelmator Photo kun je gebruik maken van diverse mogelijkheden om je foto aan te pass. Er zijn dertig verschillende manieren om kleuren aan te pass, hij ondersteunt meer dan 600 RAW image formaten, werkt uiteraard met je Foto-app en foto’s die je aanpast gaan gelijk de Cloud in en je hebt diverse manieren om op een simpele manier je foto te verbeteren dankzij de machine learning algoritme van de app. Daarnaast kun je makkelijke aanpassingen doen. Denk daarbij aan het croppen van je foto, hem resizen, roteren en meer. Wat ook heel erg handig is, is dat je een split-screen optie hebt. Daarbij zie je de originele foto en de aanpassingen. Zodoende krijg je dus gelijk een goed beeld van wat je veranderd hebt en hoe dat bevalt. In de onderstaande video krijg je een goed beeld van wat je er allemaal mee kunt doen.

Tijdslijn

Mocht je toch niet helemaal tevreden zijn met de aanpassingen die je doorvoert, dan is het in Pixelmator Photo mogelijk om makkelijk terug te gaan naar een punt in jouw aanpassings-tijdlijn en te zien of dat beter bevalt. Mocht je de app al hebben op de iPad, dan is het mogelijk om hem gratis binnen te halen op de iPhone. Je moet dan wel gebruik maken van iOS 14 of nieuwer. Wil je de app nieuw kopen, dan kun je hem nu voor 3,99 euro scoren. Dat is een introductie prijs. Later gaat de app naar 7,99 euro.