Nieuw patent onthult een Apple Watch zonder kroon

Een van de meest gebruikte features op de Apple Watch is natuurlijk de kroon. Toch gaat deze mogelijk verdwijnen van het gadget.

Je kunt eigenlijk niet zonder de Digital Crown op een Apple Watch. Met de kroon navigeer je makkelijk door menu’s en je gebruikt ‘m bijvoorbeeld om het geluid van je muziek harder of zachter te zetten. Toch lijkt het alsof deze in de toekomst mogelijk gaat verdwijnen. Apple heeft een patent ingediend voor de Apple Watch waarbij deze functie is verdwenen.

Een nieuw patent voor de Apple Watch

Patently Apple komt regelmatig met nieuwe patenten die Apple heeft aangevraagd. Deze week is er een voorstel bij het US Patent & Trademark Office ingediend waarbij optische sensoren de kroon vervangen. Deze sensoren kunnen verschillende gebaren herkennen.

Apple noemt het patent toepasselijk ‘Watch with optical sensor for user input’. Op een tekening die bij de aanvraag is meegeleverd zien we ook een beetje hoe het moet werken. De sensor zit op de plaats van de kroon. Deze moet de verschillende bewegingen van de gebruiker kunnen herkennen.

Komt er verandering?

Er is een belangrijke reden dat het bedrijf de kroon weg wil bij de Apple Watch. Doordat er natuurlijk minder bewegende onderdelen zijn, gaat de smartwatch langer mee. Daarnaast komt er met het schrappen van de kroon ook ruimte vrij die gebruikt kan worden voor andere onderdelen zoals andere sensoren en meer ruimte voor een batterij.

Natuurlijk is het een patent en dus is het de vraag of het er überhaupt bij de Apple Watch wordt toegepast. De kroon is natuurlijk heel handig en daarnaast bevindt zich daar nu de sensor in die de ECG maakt. Overigens lijkt de nieuwe versie dit ook gewoon te kunnen. Daarnaast lijkt Apple ook elk jaar weer nieuwe gezondheidsfunctie toe te voegen waarvoor ook weer andere sensoren nodig zijn. Hoe het allemaal wordt, zullen we in de toekomst zien.