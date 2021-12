Update voor je oplader: MagSafe voorzien van firmware versie 247

Soms verwacht je niet dat een bepaald apparaat een firmware-update ontvangt. Maar het is wat het is: update daarom je MagSafe-oplader. Dit is een magnetisch oplaadsysteem voor je moderne iPhone, waardoor je minder hoeft te rommelen met draden en aansluitingen. Je klikt hem vast en het systeem doet lekker de rest.

Apparaten die steeds slimmer worden en ook meer kunnen hebben meestal een firmware aan boord. Dit zijn complete machines die je gebruikt voor meerdere taken, die je het liefst natuurlijk tegelijkertijd uitvoert. Dat die dan op een gegeven moment een update ontvangen, dat zien we tegenwoordig als een logische ontwikkeling.

MagSafe-update beschikbaar

Dat een oplader een update ontvangt, dat is iets waar we even een paar seconden aan moesten wennen. Het lijkt ons immers een vrij simpel product met één doel en taak: het opladen van een apparaat. Maar in 2021 zijn we er toch gekomen, aangezien Apple een update uitbracht voor de MagSafe-oplader.

MagSafe-firmwareversie 247 is vanaf nu beschikbaar. Helaas is er geen uitgebreide log beschikbaar waarin we kennismaken met alle veranderingen. Waarschijnlijk krijgen we dus te maken met enkele prestatieverbeteringen en probleemoplossingen. Het kan zijn dat de oplader dus stabieler werkt dan voorheen.

Je oplader updaten

Natuurlijk is de MagSafe net even wat slimmer dan de gemiddelde oplader, omdat die moet kunnen communiceren met de iPhone die die oplaadt. De iPhone moet namelijk op een bepaald niveau opgeladen worden en dat opladen moet na verloop van tijd ook stoppen.

Het updateproces is overigens volledig automatisch. Je hoeft de oplader alleen van stroom te voorzien en je iPhone erop te leggen. Dat gebeurt het updaten als het goed is automatisch. Mocht je twijfelen over de firmware-update van je oplader, check dan even de firmwareversie. Dat doe je binnen de algemene instellingen van je iPhone, onder de opties voor MagSafe.

Apple Insider