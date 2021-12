Heerlijke macOS Monterey en iPadOS feature laat op zich wachten

Apple heeft vandaag de release candidate van iPadOS 15.2 en macOS Monterey 12.1 uitgerold. Wat blijkt? Een veelbesproken en heerlijke feature lijkt te ontbreken.

Universal Control is een functionaliteit die tijdens WWDC21 werd aangekondigd, maar tijdens de release van de nieuwe besturingssystemen nog even achterwegen gelaten werd. Helaas is dat ook bij deze update weer het geval.

macOS Monterey 12.1 en iPadOS 15.2: feature ontbreekt

Dankzij de komst van de release candidate van zowel iPadOS 15.2 als macOS Monterey 12.1 weten we het zeker: Universal Control laat voorlopig op zich wachten. De nieuwe software-updates, die we ergens volgende week verwachten, brengen de veelbesproken feature nog niet met zich mee. Alweer niet.

Tijdens WWDC21 werd Universal Control vol trots aan de wereld getoond. Terecht, want de functionaliteit is zonder twijfel een zeer prettige toevoeging. Het maakt het namelijk mogelijk om je iPad, MacBook en iMac tegelijkertijd te bedienen met slechts één muis of trackpad. Je kunt dus stellen dat je Apple-apparaten dankzij macOS Monterey en iPadOS beter met elkaar samenwerken. Alleen blijft die functionaliteit, ook bij deze update, dus nog even op de plank liggen.

Op de website van Apple is nog steeds te zien dat de functionaliteit “later deze herfst” beschikbaar is. Met de lancering van macOS Monterey 12.1 en iPadOS 15.2 volgende week en de winter die vanaf 21 december begint, betwijfelen we sterk of dat ook daadwerkelijk gaat lukken.

Wat is een release candidate?

Waarom zijn we er nu zo zeker van dat Universal Control geen onderdeel zal zijn van macOS Monterey 12.1 en iPadOS 15.2?

Dat heeft simpelweg te maken met het feit dat Apple de release candidate van beide systemen heeft uitgerold. Dit wordt gezien als de volledige versie die nog één keer getest kan worden door ontwikkelaars, voordat het grote publiek ermee aan de slag kan gaan. Mocht er een tweede release candidate verschijnen, dan is dat alleen om fouten uit het systeem te halen. Verder zal er weinig meer aan het systeem veranderen.

Consumenten die dus uitkijken naar de komst van Universal Control moeten echt nog even geduld hebben.