macOS Monterey 12.1 onderweg: al deze fouten worden opgelost

De nieuwste versie van macOS Monterey 12.1 lost gelukkig een aantal problemen op waar gebruikers al een tijdje last van hebben. De problemen doen zich al weken voor. Omdat er nu een nieuwe bètaversie van de software beschikbaar is, weten we al welke problemen wel en niet opgelost worden.

Nieuwe softwareproducten brengen vrijwel altijd problemen met zich mee. Dat is vervelend, maar in veel gevallen niet onoverkomelijk. Dat weet ook Apple, die een aantal problemen aanpakt met de release van macOS Monterey 12.1. Zo kan bijvoorbeeld de trackpad op MacBooks ineens niet meer reageren op je input.

MacOS 12.1 lost problemen op

Klikken en tappen werkt soms zomaar niet meer. Dit probleem dook eerder deze maand voor het eerst op. Apple is op de hoogte en laat weten dat dit probleem opgelost is. Daarnaast wordt er ook een YouTube-probleem aangepakt. Sommige MacBooks uit 2021 raken in paniek wanneer ze HDR-content afspelen.

Ook dit probleem lost Apple op met de release van macOS Monterey 12.1. Als het goed is moet je dus in de nabije toekomst gewoon weer HDR-content kunnen bekijken op de streamingdienst. Verder pakt Apple het probleem aan dat voorkomt dat bepaalde MacBook-modellen niet opladen met een dichtgeklapt scherm.

Kleine problemen aangepakt door macOS Monterey

Daarnaast reikt macOS Monterey 12.1 nog wat andere oplossingen aan voor kleinere problemen. Zo kom je als het goed is geen problemen meer tegen tijdens het gebruik van de foto’s-applicatie en moeten ook de problemen met externe displays, en het opladen van Apple-laptops, verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Verder komt er een fix voor menu-onderdelen die toch nog achter de cameramodule op de nieuwe MacBooks zitten, zodat je die gewoon weer kunt gebruiken. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars en testers met de update aan de slag. Mogelijk verschijnt de update voor iedereen voor de aankomende feestdagen.

Macrumors