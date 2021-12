macOS 12.2 verschijnt voor ontwikkelaars: ProMotion duikt op

Ontwikkelaars kunnen nu aan de slag met de eerste bèta van macOS 12.2. Enkele dagen geleden verscheen versie 12.1 nog voor alle gebruikers. Helaas is er nog geen lijst met verbeteringen beschikbaar, omdat Apple die niet uitbracht. Maar dat betekent niet dat we volledig in het duister tasten. Onder meer ondersteuning voor ProMotion duikt op.

Een ontwikkelaar op Twitter bracht gelukkig wat verheldering aangaande toevoegingen en nieuwe functies voor macOS 12.2. Zo biedt de update een fijnere scrollervaring in Safari voor mensen met een nieuwe MacBook met een ProMotion-scherm. De nieuwe MacBooks hebben een verversingssnelheid van 120 Hertz, maar tot nu toe was de ondersteuning niet altijd optimaal.

Eerste bèta macOS 12.2 beschikbaar

Daarnaast krijgt de Apple Music-applicatie ook nog wat aandacht van het bedrijf uit Cupertino. De ontwikkelaar laat in dezelfde tweet weten dat de Music-app opnieuw opgebouwd wordt. Zowel de Apple Music- als TV-app worden in de toekomst bijgestaan door AppKit-views in plaats van web-views.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

macOS 12.2 beta is now available, featuring smoother scrolling in Safari on the latest MacBook Pro with ProMotion, and a native Apple Music and TV experience backed by AppKit views instead of web views. https://t.co/jjM9THIxFc — wondrous hydra (@wondroushydra) December 16, 2021

Helaas lijkt het er niet op dat macOS 12.2, in zijn huidige vorm, ruimte aanbiedt voor de functie Universal Control. Met deze optie moet het mogelijk worden een iPad en MacBook te bedienen met een enkele toetsenbord- en muiscombinatie. Daardoor bedien je beide apparaten veel gemakkelijker dan nu het geval is.

Wanneer komt Universal Control?

Universal Control moet een zeer belangrijke functionaliteit worden voor macOS 12. Echter, tot nu toe besloot Apple de lancering van de mogelijkheid keer op keer uit te stellen. Waarschijnlijk komt de feature nu pas in de lente uit, maar ook dat moeten we nog maar zien, natuurlijk. Het is dus nog even spannend.

Voor nu is het overigens ook zo dat alleen ontwikkelaars zich kunnen aanmelden voor de bèta. Maar wanneer er een bèta voor developers beschikbaar is, dan volgt een bèta voor openbare testers vaak snel. Het is op moment van schrijven niet duidelijk wanneer macOS 12.2 voor iedereen te downloaden is.

Apple