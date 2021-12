Doet je SD-kaart het niet op je nieuwe MacBook Pro? Je bent niet alleen!

Er lijken wat problemen te zijn met de 14-inch en 16-inch MacBook Pro op het gebied van SD-kaarten. Er zijn namelijk een aantal gebruikers die er, via MacRumos, melding van maken.

Volgens consumenten zijn er meerdere problemen die plaatsvinden met de SD-kaartjes. Wat is er allemaal aan de hand met de nieuwe Apple-laptops?

Problemen bij de 14-inch en 16-inch MacBook Pro

Via MacRumors wordt duidelijk dat er verschillende problemen opduiken bij de SD-kaartjes. Het maakt daarbij niet uit van welk merk het kaartje is, welk type het is, welk formaat het is of hoe oud hij is. De enige overeenkomst die er tussen de problemen zit is dat alle kaartjes met problemen een lagere opslagcapaciteit dan 128GB hebben.

Zoals gezegd duiken de problemen zowel op de 14-inch als de 16-inch MacBook Pro op. Het kan voorkomen dat geheugenkaartjes niet worden gedetecteerd. In andere gevallen kan de inhoud van het kaartje wel bekeken worden, maar duurt het verplaatsen van bestanden opvallend lang. Daarbij hebben consumenten ook laten weten dat het soms wel een minuut kan duren voor het kaartje uberhaupt herkent wordt.

Opvallend, want in 100% van de gevallen deden de SD-kaartjes het wel met een externe kaartlezer. Het probleem ligt dus duidelijk bij de 14-inch en 16-inch MacBook Pro en zal door Apple opgelost moeten worden. Zodra dat het geval is maken we daar melding van.

Terug naar de goede oude tijd

Het probleem met de SD-kaart lezer is er een waar ik zelf tot op heden nog geen ervaring mee heb gehad. Het is begrijpelijk dat consumenten het als onprettig ervaren, want de toevoeging van de aansluiting wordt wel als een goede verbetering gezien. Dat geldt overigens voor de hele MacBook Pro, want de goede oude tijd lijkt weer teruggekeerd te zijn.

Benieuwd waar ik deze uitspraken op baseer? Check dan zeker even de bovenstaande review die ik over de 16-inch MacBook Pro schreef.