Haal het meeste uit je Mac met deze 5 geweldige apps

Wellicht dat je onlangs met een goede Black Friday-deal een Mac hebt gekocht. Of je gewoon getrakteerd op een nieuw apparaat omdat je het verdient. De kans is groot dat je wel weet hoe alles werkt. Toch zijn er soms apps die het leven een stukje makkelijker maakt.

Maar wat zijn nou handige apps? Nou, eigenlijk heel erg veel. Word is nog altijd iets dat enorm handig is, ondanks dat OpenOffice zijn voordelen heeft. En dat is uiteraard het begin. We hebben vijf apps die zeer de moeite waard zijn om te overwegen voor je Mac.

Vijf handige apps voor je Mac

BusyContacts

De eerste app die we in dit rijtje voor de Mac mee willen nemen is BusyContacts. Het is een app die er voor zorgt dat je alle verschillende contacten op verschillende services met elkaar wordt gestreamlinet. Dus als je iemand mailt met je Google-account en dan in je Agenda-app een afspraak wil zetten, dan moet deze app er voor zorgen dat dat makkelijk en zonder problemen gaat. Vooral handig wanneer je je Apple-apparaat voor zakelijke mogelijkheden wil gaan inzetten. Bezoek hier de website.

VPN

Daarnaast is het handig om te denken aan een app voor je VPN-wensen. Ikzelf gebruik al een tijdje ExpressVPN, vooral omdat ik op die manier mijn Mac als hotspot kan gebruiken voor mijn PlayStation en zo in een game als NBA toegang te krijgen tot de auction house. Maar er zijn er zeker meer. FastestVPN wordt over het algemeen aangeraden. Daarmee kun je net iets veiliger te werk gaan en alles onder controle houden. Bezoek hier de website.

Moho Debut

Mocht je tussen je drukke werkzaamheden tijd hebben om echt even iets anders te doen met je Mac, dan zou je kunnen overwegen om met Moho Debut aan de slag te gaan. Het is een stukje software die het op een redelijk makkelijke manier mogelijk maakt om 2D-animaties tot leven te laten komen. Je kunt daarbij bestanden uit Photoshop halen om alles net iets beter tot leven te laten komen. Echt iets om je creativiteit te laten opbloeien. Bezoek hier de website.

Parallels Pro

Met een Mac krijg je dus je specifieke software om mee te werken. En persoonlijk zou ik niet anders willen. Maar er zijn momenten waarop je ook met een Windows-achtige omgeving moet werken. Wat dat betreft is Parallels Pro een aanrader. Daarmee kun je MacOs en Windows naast elkaar laten lopen en op die manier gebruik maken van de verschillende soorten software op de verschillende platformen. Bezoek hier de website.

PDFChef voor je Mac

Tot slot hebben we nog de app PDFChef voor de Mac. Ook dit is een app die super handig is wanneer je veel moet werken. Met de app heb je veel mogelijkheden om PDF-bestanden te openen en uitgebreid te bewerken. Op die manier ben je productiever en hoef je niet elke keer te zoeken naar mogelijkheden om een bestand op een bepaalde manier aan te passen. Bezoek hier de website.