James Bond-documentaire ‘The Sound of 007’ exclusief naar Apple TV+

Apple TV+ gaat volgend jaar fans van James Bond bedienen. De streamingdienst komt in oktober met de documentaire The Sound of 007.

De documentaire richt zich op zes decennia waarin de films uit de franchise de gehele industrie wisten te veranderen.

James Bond op Apple TV+

De nieuwe documentaire wordt ter ere van het zestig jarige bestaan van de James Bond films uitgebracht op Apple TV+. Het richt zich niet op de verhalen of het camerawerk van de franchise, maar volledig op de iconische muziek. Zo krijgen we een uniek kijkje achter de schermen bij de soundtracks van ‘Dr. No’ tot aan ‘No Time To Die’.

In The Sound of 007 wordt de cast en crew gesproken over welke muziek hen het meeste is bijgebleven. Daarnaast krijgen kijkers ook de kans om het productieproces te volgen door middel van talloze verhalen.

The Sound of 007 is vanaf oktober 2022 exclusief te zien op Apple TV+.

Niet de eerste keer James Bond

The Sound of 007 komt exclusief naar Apple TV+, maar is zeker niet de eerste documentaire rondom de populaire franchise. Zo verscheen in september de documentaire Being James Bond. In deze unieke film stond acteur Daniel Craig centraal. Hij vertelt hoe hij de rol van Bond heeft gekregen, hoe hij het ervaren heeft en in wat de rol voor hem betekende.

Check voor een goed voorproefje van de documentaire zeker even de onderstaande trailer:

Apple TV+ documentaires

Apple TV+ heeft in de loop der tijd al aardig wat imposante documentaires uitgebracht. We kregen via deze weg een kijkje in het leven van superster Billie Eilish, volgden Ewan McGregor op de motor en zagen hoe 9/11 vanuit de ogen van de President werd beleefd.

Misschien wel één van de betere documentaires van Apple TV+ is The Year Earth Changed. Deze film laat zien wat de pandemie voor de natuur van onze planeet betekend heeft. Indrukwekkende beelden die dankzij het commentaar van David Attenborough nog indrukwekkender worden.