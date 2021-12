iRobot Roomba: je robotstofzuiger houdt nu rekening met de kerst

Sommige mensen plaatsen met kerst een echte boom in huis, die vervolgens z’n naalden verliest. iRobot kan je helpen met opruimen, omdat enkele Roomba-robotstofzuigers van het bedrijf een nieuwe update gekregen hebben. Zo hoef je je tijdens en na kerst geen zorgen te maken over scherpe naalden op de grond in huis.

Er zijn weinig dingen zo vervelend als tijdens of na de feestdagen wakker te worden in een huis waar veel kerstboomnaalden op de grond liggen. Natuurlijk is de boel zo aan kant wanneer je even een stoffer en blik pakt, maar waarom zou je? Dit is toch precies de reden waarom je die dure robotstofzuiger in huis haalde?

iRobot Roomba helpt je de kerst door

Dat weet iRobot, als fabrikant van de populaire Roomba, dondersgoed. Daarom voorziet het bedrijf de nieuwe Roomba j7 en j7+ van een verse update die het gebied rondom de kerstboom schoonhoudt. Je regelt dat allemaal via de gratis Home-app van het bedrijf, nadat je de update netjes binnengehaald hebt.

Je stelt daar heel gemakkelijk een schoonmaakzone in, zodat de iRobot-stofzuiger netjes de naalden wegwerkt. En je stelt ook een zone in waar die niets te zoeken heeft. Zo blijven schoenen, sokken en cadeaus bespaard, terwijl je huis schoon blijft. Zo blijft alles tevens heel en lekker op z’n plek staan.

Spullen ontwijken in huis

In een onlangs gepubliceerd blogbericht legt iRobot uit dat sokken en schoenen nu op de lange lijst met te ontwijken spullen in huis staan. De genoemde robotstofzuigers ontwijken daarnaast draden (van stekkers) en uitwerpselen van huisdieren. Zo worden die dingen constant een beetje slimmer.

Verder is het zo dat wanneer je een oude Roomba vervangt met een nieuwe, die allebei een kaart van het huis kunnen maken, je de opgeslagen plattegrond moeiteloos overhevelt. Dat scheelt weer wat tijd, waardoor je sneller met je nieuwe speeltje aan de slag kan. Of nou ja, niet dus – want hij doet al het werk voor je.