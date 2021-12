Je vergrendelde iPhone is nu zonder computer te resetten

Sinds deze week zijn iPhone-gebruikers in staat om iOS 15.2, het meest recente besturingssysteem, te gebruiken. Over het algemeen was wel duidelijk welke functionaliteiten, verbeteringen en oplossingen ermee gepaard gingen. Al kan het duidelijk dus wel zo zijn dat je soms iets mist.

Zo wordt vandaag bijvoorbeeld pas bekend dat iOS 15.2 een fijne functionaliteit meeneemt voor iedereen die een vergrendelde iPhone wil herstellen, zonder daar een computer bij te gebruiken.

iPhone te herstellen zonder computer

Wanneer jij het wachtwoord of pincode van je iPhone (of iPad) vergeet, dan kan het voorkomen dat je telefoon uitgeschakeld wordt. Je hoeft hem dus niet direct in de prullenbak te mikken, maar kan hem gewoon herstellen. Voorheen was het zo dat je hier overigens wel een PC of een Mac voor nodig had. Daar komt met iOS 15.2 dus eindelijk verandering in.

Met de wijziging is het nu dus mogelijk om het herstellen van de iPhone ter plekken te doen. Je hoeft dus niet naar de Apple Store of een Apple Authorized Service Provider, maar kan het zelf met je Apple ID en wachtwoord oplossen. Erg handig, dus!

Zo doe je het

Het is natuurlijk hartstikke fijn dat het mogelijk is om je vergrendelde iPhone te herstellen, maar je moet ook even weten hoe je dat doet. Een handig overzicht met welke stappen je moet nemen in zo’n situatie:

Na het verkeerd invoeren van je wachtwoord, verschijnt er een Wis-optie onderaan het scherm

Selecteer die optie en druk wederom op Wis om het te bevestigen

Om je Apple ID lost te koppelen voer je het wachtwoord van je ID in

Druk vervolgens voor de derde keer op Wis

Je hele iPhone wordt leeggehaald en start opnieuw op

Stel het toestel opnieuw in

Zet je gegevens terug via de reservekopie die je gemaakt hebt

Vul een nieuw wachtwoord in dat je kunt onthouden

Het mag overigens wel duidelijk zijn dat iOS 15.2 de functionaliteit toevoegt, maar dat het geen wonderen kan verrichten. Je moet dus wel een werkende WiFi verbinding of een actief mobiel netwerk hebben. Anders is het gebruik van een PC of Mac nog steeds vereist.