iPhone: zo verander je jouw toetsenbord in een trackpad

Berichten in een iPhone tikken gaat makkelijk door het simpele toetsenbord. Toch heb je soms liever een trackpad. Zo gebruik je die laatste!

Onze telefoon is het gadget die we het meest gebruiken. Het is dan ook fijn wanneer als heerlijk soepel werkt. In iOS 15 zijn er wat aanpassingen toegevoegd die het gebruik nog makkelijker maken. Zo zit er eindelijk weer het vergrootglas in waardoor je makkelijker kunt zien waar je jouw cursor zet. Er is echter nog een veel makkelijkere manier om het pijltje te verplaatsen: het trackpad.

Een trackpad op jouw iPhone

Als je normaal een typo ziet, of iets in de tekst wil veranderen kan het soms behoorlijk irritant zijn om de juiste plaats te selecteren. Je drukt verkeerd of je kunt niet goed zien waar je een pijltje zet. Er zit echter een trucje verstopt in het toetsenbord van je iPhone die het allemaal makkelijker maakt. Als je deze eenmaal kent gebruik je nooit meer de oude manier om een woord te veranderen.

Het trucje om het toetsenbord van jouw iPhone te veranderen in een trackpad is heel simpel. Om ervan gebruik te maken moet je de spatietoets ingedrukt houden tijdens het typen. Als je dat doet verdwijnen alle letters van het toetsenbord en kun je heel makkelijk de cursor swipen naar de plaats waar je een verandering wil toepassen.

Nieuwe functies

Natuurlijk heeft iOS 15 nog veel meer fijne functies voor jouw iPhone. Binnenkort komt versie 15.2 uit en daarbij worden een aantal nieuwe features gelanceerd. Zo is het vanaf die versie mogelijk om jouw Digital Legacy in te stellen. Voor gebruikers is het mogelijk om een contactpersoon in te stellen die toegang krijgt tot persoonlijke informatie als de gebruiker overlijdt.

Daarnaast is het met deze versie mogelijk om gebruik te maken van het Apple Music Voice abonnement, waarbij je de streamingdienst met Siri kunt bedienen. Ook is het vanaf de nieuwe versie mogelijk om te zien welke informatie apps verzamelen en hoe vaak ze dat doen. Die functie heet het App Privacy Report. Wil je meer over de nieuwe functies voor de iPhone lezen? Bekijk dan dit artikel van Mark voor meer informatie.