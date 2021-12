Deze 7 iPhones en iPads krijgen volgend jaar geen update meer

iOS 15 en iPadOS 15 verschenen eerder dit jaar en wisten aardig wat consumenten te verrassen. Waar er vanuit gegaan werd dat bepaalde oude iPhone en iPad-modellen de ondersteuning voor het meest recente besturingssysteem los zouden laten, kwamen ze gewoon nog in aanmerking.

Helaas zal dit volgend jaar, met de komst van iOS 16, gaan veranderen. Dat is overigens niet heel erg gek, want het oudste toestel dat iOS 15 heeft gekregen dit jaar dateert alweer uit 2015.

iOS 16: niet voor deze iPhone en iPad-modellen

Het nieuws is niet officieel door Apple naar buiten gebracht. Dat zal waarschijnlijk pas in juni volgend jaar gebeuren als WWDC 22 plaatsvindt. Wel komt het nieuws volgens het Franse iPhoneSoft bij het Amerikaanse bedrijf vandaan. Het platform weet het nieuws naar aanleiding van een ontwikkelaar binnen het bedrijf naar buiten te brengen.

Mocht de informatie kloppen dan zijn er volgend jaar maar liefst zeven verschillende Apple-apparaten die iOS 16 en iPadOS 16 niet krijgen. Zo zijn er drie verschillende iPhone-modellen die misgrijpen volgens de bron. De iPhone 6S uit 2015 zal bijvoorbeeld, net als de Plus-variant, niet in aanmerking komen voor de update. Dat geldt overigens ook voor de eerste generatie SE die volgend jaar alweer 6 jaar oud is.

Op iPad-gebied zijn er dus vier modellen die niet in aanmerking komen voor iPadOS 16. De tweede generatie Air uit 2014, de iPad mini 4 uit 2015, de 9.7-inch Pro uit 2015, de 12.9-inch Pro uit 2015 en de iPad 5 uit 2017 blijven allemaal op iPadOS 15 draaien. De producten worden dus alles behalve onbruikbaar, maar krijgen simpelweg de nieuwste functionaliteiten en verbeteringen niet meer.

Camera-upgrade voor 2022

Het is zo goed als zeker dat Apple in juni volgend jaar iOS 16 aankondigt. Net als dat we er rekening mee kunnen houden dat het Amerikaanse bedrijf de iPhone 14 in het najaar laat zien. Daar heeft analist Ming-Chi Kuo overigens nog wel iets over te melden. Zo werd vandaag duidelijk dat de betrouwbare analist verwacht dat de Pro-modellen voorzien worden van een 48-megapixel camera. Al is dat zeker niet het enige dat verwacht wordt.

Ben je benieuwd wat Ming-Chi Kuo voorspelt voor de iPhone van 2023? Check dan zeker even het bovenstaande artikel.