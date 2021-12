iPhone 6 Plus: Apple’s populairste smartphone binnenkort met pensioen

Als we een interne memo van Apple mogen geloven zal de iPhone 6 Plus binnenkort met pensioen gaan. Vanaf 31 december krijgt de populaire smartphone een plekje op de lijst met vintage producten. Dat houdt dus simpelweg in dat er meer dan vijf jaar verstreken zijn nadat Apple stopte met het verkopen en distribueren van de telefoon.

Het einde van de wereld is het gelukkig niet. Apple Stores en erkende dienstverleners bieden nog zeven jaar lang reparaties aan voor producten op de Vintage-lijst. Al is dat uiteraard wel afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen.

Het doek valt voor Apple’s populairste iPhones ooit

De iPhone 6 (Plus) kwam in september 2014 op de markt. Het waren twee van de populairste smartphones die Apple ooit heeft gemaakt en verkocht. Hoewel het bedrijf de verkoop van de ‘6 Plus’ al in 2016 stopte, bleef zijn kleinere, handzame broertje tot ten minste 2018 beschikbaar via geselecteerde retailers en in bepaalde regio’s. De iPhone 6 zal daarom pas later een vintage product worden.

Aan de softwarekant heeft Apple de ondersteuning voor beide iPhones een paar jaar geleden al laten vallen. In iOS 13 werden de toestellen niet meer ondersteund.

Terugblik op de iPhone 6 plus

De iPhone 6 en 6 Plus waren de eerste telefoons met ondersteuning voor Apple Pay. De telefoon had een toentertijd razendsnelle A8-chip en flink verbeterde camera’s. De prijs begon bij 699 euro voor de iPhone 6 en 799 voor de iPhone 6 plus. Die laatste had natuurlijk wel een flink groter scherm. Voor dat bedrag kreeg je dan een opslagruimte van een schamele 16 GB voor. Iets, waar we nu waarschijnlijk alleen maar om kunnen lachen.

Hoewel de meeste iPhone-gebruikers regelmatig overstappen op een nieuwer model, zullen er ook op OMT nog mensen zijn, die een iPhone 6 of 6 plus gebruiken. Ben jij de trotse bezitter en/of dagelijks gebruiker van zo’n (binnenkort) vintage apparaat? Klim dan even in de pen en laat het dan even weten in de reacties hieronder. We zijn erg benieuwd!