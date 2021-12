iPhone 14 Pro en iPhone 15 volgens Kuo voorzien van camera-upgrades

Apple zal de iPhone 14 Pro, de smartphone die het volgend jaar op de markt brengt, voorzien van een 48-megapixel camera. Althans, dat is het nieuws dat betrouwbare analist Ming-Chi Kuo via MacRumors naar buiten brengt.

In zijn analyse bespreekt Kuo ook de komst van een mogelijke periscope lens. Het is zonder twijfel een toevoeging waar Apple de mogelijkheden voor bekijkt, maar volgens de analist gaat het bedrijf er pas vanaf 2023 mee aan de haal.

iPhone 14 Pro met 48-megapixel camera

Ming-Chi Kuo voorspelt dat Apple positieve invloed zal hebben op Taiwanese fabrikant Largan Percision. Het Amerikaanse bedrijf zal door het gebruik van de twee camera-upgrades zowel het marktaandeel als de omzet en de winst aanzienlijk laten groeien. Dat doet het bedrijf voor de duidelijkheid dus door gebruik te maken van een 48-megapixel lens in het camerasysteem van de iPhone 14 Pro. De iPhone 15 zal vervolgens gebruikmaken van een periscope lens die ook door de fabrikant geproduceerd wordt.

Mocht de voorspelling van Kuo kloppen, dan kunnen we komend jaar dus een aardige camera-upgrade verwachten. De 48-megapixel lens zal naast huidige 12-megapixel lenzen te vinden zijn en beperkt zich simpelweg tot de iPhone 14 Pro en Pro Max. Het reguliere model zal het dus zonder moeten doen. Of dit model, ten opzichte van dit jaar, ook een upgrade krijgt in het aantal megapixels is niet bekend. Wel zegt Kuo dat de iPhone 14 Pro in staat is om video’s in een 8K-resolutie te schieten en dat deze te gebruiken zijn voor de AR/VR headset die het bedrijf op de markt gaat brengen.

Een periscope lens

In de analyse komt dus ook naar boven dat de iPhone 15-modellen een periscope lens krijgen. Ondanks dat de smartphones pas in 2023 verschijnen lijkt dit, volgens Kuo, al zo goed als zeker te zijn. Hierdoor worden de nieuwe smartphones voorzien van verbeterde zoom-mogelijkheden. De lens wordt in dat geval voorzien van camera-optics die kunnen vouwen, waardoor licht dat binnenvalt gebogen of gevouwen kan worden. Het resultaat is dat de smartphones verder kunnen inzoomen.

Op dit moment is de Huawei P40 Pro+ bijvoorbeeld al voorzien van zo’n lens. Hierdoor is het mogelijk om tot 10x optisch te zoomen, waar dat op de iPhone 13 Pro-modellen 3x is.