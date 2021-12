De iPhone 14 Pro gaat deze geliefde Android-feature overnemen

In de afgelopen paar jaar heeft Apple flink wat kritiek gekregen op het beeldscherm van zijn smartphones. Waar consumenten meer dan tevreden zijn over de kwaliteit ervan, is het de overdreven grote notch die een doorn in het oog is. Gelukkig is er wat dat betreft goed nieuws over de iPhone 14 Pro.

De Zuid-Koreaanse website The Elec brengt vandaag naar buiten dat Apple aan de haal gaat met een geliefde Android-feature. De smartphones zijn al jaren voorzien van kleine notches, waaronder een hole-punch variant. Maar wat houdt dat precies in?

iPhone 14 Pro krijgt een hole-punch

De twee meest geavanceerde iPhone 14-modellen krijgen van Apple een hole-punch notch. Uiteraard hebben we het dan over het 6.1-inch Pro-model en het 6.7-inch Pro Max-model. Door de toevoeging, die al jaren wordt toegepast op Android-smartphones, krijgen de smartphones een hogere screen-to-body ratio. Je krijgt dus simpelweg meer scherm, zonder dat de telefoon fysiek groter wordt. Ideaal.

De hole-punch notch is een variant waarbij er een klein gaatje in het beeldscherm zit. Dit gaatje zit bij sommige smartphones in de linker of rechter bovenhoek, maar over het algemeen in het midden. In dat gaatje zit de selfiecamera verwerkt. Dat de iPhone 14 Pro voorzien wordt van een dergelijke oplossing zal dus moeten betekenen dat Apple de Face ID technologie verder ontwikkeld heeft. Dat was immers de reden dat het bedrijf de grote notch al sinds 2017 heeft aangehouden.

Een geloofwaardig gerucht

Bevestiging is er natuurlijk pas als de iPhone 14 Pro daadwerkelijk aangekondigd wordt, maar de komst van een hole-punch notch is wel geloofwaardig. Naast het feit dat het inmiddels hoog tijd wordt om de volgende stap te zetten, heeft betrouwbare analist Ming-Chi Kuo inmiddels ook laten weten de ontwikkeling te verwachten.

Mocht dat je niet overtuigen: The Elec laat weten dat Apple de ontwikkeling alleen op de twee duurste iPhone 14-modellen toe gaat passen. Als er iets is wat geloofwaardig is, dan is dat het wel.