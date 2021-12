Verschillende iPhone 14-modellen hebben mogelijk geen simkaart nodig

Bij alle telefoons heb je een fysieke ingang voor de simkaart. Bij sommige iPhone 14-modellen verdwijnt die volgens de geruchten.

Al sinds dat de eerste mobiele telefoons die op de markt kwamen, had je een simkaart nodig. Eerst was dat een gewone, daarna kwam de microsimkaart en nu is tegenwoordig de nanosimkaart de standaard. Er zijn echter steeds meer telefoons die een eSIM ondersteunen. Dit is een digitale simkaart, waardoor je dus geen fysieke meer nodig hebt. Toch zitten er in die telefoons nog wel een lezer voor de simkaart, maar dat gaat mogelijk bij de iPhone 14 veranderen.

Veranderingen aan de iPhone 14

Apple belooft grote veranderingen aan de iPhone 14 toe te voegen als we de geruchten mogen geloven. De laatste meldt dat de notch bij de Pro-modellen gaat verdwijnen. In plaats daarvan komt er alleen een opening voor de selfiecamera aan de bovenkant. De normale modellen krijgen wel de bekende nodige. Daarnaast gaan er ook geruchten over de simkaartlezer.

Verschillende geruchten gaan er nu rond dat een aantal modellen van de iPhone 14 geen simkaartlezer krijgen, meldt MacRumours. Toch zijn er anderen die beweren dat dit pas vanaf de iPhone 15 gaat gebeuren.

Sinds de iPhone XS/XR hebben alle iPhones de mogelijkheid om een eSIM in te stellen. Toch heeft het ook een nadeel als de poort verdwijnt, want dan wordt het lastiger om een dual-simkaart in te stellen. Het is dus wel te hopen dat Apple dat bij de iPhone 14 mogelijk maakt.

Een telefoon zonder poorten

Toch zijn de geruchten niet echt verrassend. Het lijkt erop dat Apple het liefst een iPhone maakt zonder verschillende poorten. Ook de Lightning-poort staat onder druk. Zo zijn er al sinds 2019 geruchten dat Apple bezig is om de poorten te verwijderen. De voorspelling die de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo in dat jaar deed bleek niet te kloppen. Hij verwachtte toen dat de iPhone in 2021 geen poorten zou hebben. De iPhone 13 heeft echter nog steeds de Lightning-aansluiting.