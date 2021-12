iPhone 14 Pro krijgt mogelijk camera met 48 megapixel

Het duurt nog wel eventjes voordat de iPhone 14 Pro uitkomt, maar nu gaan er al veel geruchten rond. Zo ook over de camera.

De verschillende iPhones staan al jaren bekend vanwege hun goede camera. Vooral de Pro-modellen weten ontzetten veel uit de camera persen. Toch is er een ding dat al jaren niet veranderd. Al sinds de iPhone 6s maakt Apple gebruik van een 12 megapixel camera. Die grens gaat nu toch echt slechten bij de iPhone 14 als we de geruchten moeten geloven.

Veranderingen aan de iPhone 14 Pro

Er gaan al veel geruchten over de verschillende iPhone 14-modellen die in het najaar van 2022 uitkomen. Zo krijgt de 14 en 14 Pro vermoedelijk een 6,1 inch scherm en de Pro Max eentje van 6,7 inch meldt analist van Haitong International Securities, Jeff Pu.

De informatie over het scherm zijn niet heel erg schokkend, maar die van de camera zijn wel bijzonder. Apple lijkt eindelijk afscheid te nemen van de 12 megapixel camera. De iPhone 14 Pro krijgt een 48 megapixel groothoeklens. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor een 12 megapixel ultragroothoek- en een telefotolens. Daarmee bevestigt Pu de berichten van die andere bekende Apple-analist: Ming-Chi Kuo. Hij wist eerder te melden dat er een 48 megapixel lens komt waarmee het mogelijk is om 8K video’s op te nemen.

Overigens is dat niet de enige verandering die Pu weet op te nomen. Zo zit er ook een verandering in de Ram. Volgens hem krijgt de iPhone 14 Pro 8 GB RAM. Dat was bij de 13 Pro nog 6 GB.

Niet alles hoeft uit te komen

Een andere gerucht waarmee Pu komt is wat minder geloofwaardig. Hij meldt dat alle iPhone 14-modellen een 120 Hz-scherm krijgen. Andere analisten zeggen dan weer dat dit alleen geldt voor de iPhone 14 Pro en Pro Max. Daarnaast meldt hij dat de standaard 14 64 GB aan opslag krijgt, terwijl dit bij de 13 nog 128 is. Het lijkt dan ook erg onwaarschijnlijk dat Apple daarin gaat terugschakelen.

Wat er allemaal waar is van de beweringen van Pu zien we waarschijnlijk in september 2022. Rond die tijd moet het nieuwe vlaggenschip verschijnen.