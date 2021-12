Mensen zijn gek op de iPhone 13, maar de vraag begint wel te dalen

Het is geen geheim dat de iPhone 13 – heel de lijn breed – behoorlijk goed scoort. Maar aan dat succes komt mogelijk snel een eind. Verschillende problemen zorgen ervoor dat de vraag naar de nieuwe smartphone-serie mogelijk sneller afneemt dan Apple zou willen. En dan hebben we het over problemen waar het bedrijf vrij weinig aan kan doen.

Het ontgaat niemand dat heel de wereld last heeft van het coronavirus. Langer binnenblijven, horeca en winkels die vroeg dichtgaan, producten die lang op zich laten wachten; het is een irritant lijstje. Zo aan het einde van het jaar houden we allemaal van lijstjes, maar deze variant zijn we liever kwijt dan rijk.

Vraag naar iPhone 13 neemt af

Dat producten langer op zich laten wachten heeft te maken met de chip- en onderdelentekorten. Ook de langere levertijden van onderdelen spelen een grote rol. Daardoor kan Apple ook niet genoeg iPhone 13-modellen produceren om aan de vraag te voldoen. En moest Apple maatregelen nemen aangaande de productie.

Naar verluidt gaat het bedrijf de komende tijd tien miljoen iPhone 13-smartphones minder maken. Dat komt door de tekorten, maar ook door energieverbruik beperkingen die de Chinese regering aldaar oplegde. Ook al zijn er genoeg onderdelen, dan kunnen ze niet tijdig genoeg gebruikt worden.

Apple roeit met de riemen die het heeft

Een bron die bekend is met de situatie van Apple vertelt tegenover Bloomberg dat het bedrijf nu aan leveranciers laat weten dat de vraag naar de iPhone 13 afneemt. Dat betekent dat het aantal bestellingen eveneens afneemt, waardoor de productiepartners dus hun omzet gaan zien dalen voorlopig.

In oktober en november kwam nog naar buiten dat de vraag naar de iPhone 13 “robuust” is en dat de groei de komende maanden zou doorzetten. Hoe dat dan ineens omslaat is niet duidelijk. Maar waarschijnlijk zag Apple de toekomst iets rooskleurig in dan de aanhoudende pandemie toelaat.

Bloomberg