iPhone 13 (mini) en 13 Pro (Max): zo neem je een screenshot

Het maakt niet uit of je uit kamp Android komt of vanaf een oud model komt. Het nemen van een screenshot op de iPhone 13 kan wat vraagtekens opleveren. Daarom legt Mark je in dit artikel stap voor stap uit hoe je dat precies doet.

Heb je een nieuwe telefoon uit de iPhone 13-serie aangeschaft en loop je vast op het nemen van een screenshot? Dan ben je 100% niet de enige. Zeker mensen die afkomstig zijn van een ander besturingssysteem zullen waarschijnlijk even moet wennen met hoe het allemaal werkt bij iOS. Dus ook het nemen van een screenshot.

Screenshot nemen op je iPhone 13

Laten we beginnen met de meest voor de hand liggende methode: het nemen van een screenshot met de knoppen van je iPhone 13. Door aan de linkerkant van de smartphone de bovenste volumeknop én aan de rechterkant de powerknop in te drukken, neem je een screenshot. Deze staat vervolgens, geminimaliseerd, in de linker onderhoek van je smartphone.

Wanneer je op dat geminimaliseerde scherm klikt krijg je de genomen screenshot volledig te zien. Van daaruit is het mogelijk om de foto, rechtstreeks op je iPhone 13, te bewerken. Je kunt tekst toevoegen, tekeningen maken of de foto zelfs bijsnijden. Ideaal, dus!

Heb je een screenshot genomen en ben je blij met het resultaat? Dan kun je hem logischerwijs ook delen met andere mensen. Dat doe je door direct op het vierkantje met het pijltje omhoog te klikken. Kies vervolgens het platform of de contactpersoon met wie je hem wil delen.

Screenshot met AssistiveTouch

Gebruik jij het liefst de AssistiveTouch functionaliteit? Geen zorgen! Ook via deze weg is het mogelijk om een screenshot op je iPhone 13 te nemen. Zorg ervoor dat je de functionaliteit eerst inschakelt door naar Instellingen -> Toegankelijkheid -> Aanraken -> AssistiveTouch aan te zetten.

Pas vervolgens het menu aan dat je te zien krijgt op het moment dat je de knop aanraakt. Dat doe je door naar Pas hoogste menu aan te selecteren en op de Aangepast knop te tikken. Je krijgt een lijst met functionaliteiten te zien. Jij kiest logischerwijs voor de optie Schermafbeelding.

Uiteindelijk is het mogelijk om op de doorzichtige knop van AssistiveTouch te klikken en te kiezen voor de functie Schermafbeelding.

iPhone 13: maak een screenshot met Siri

Heb je helemaal geen zin om handmatig een screenshot te maken en wil je gewoon dat je iPhone 13 het zelf doet? Dan is het natuurlijk ook mogelijk om aan Siri te vragen dit te doen. Hou de powerknop ingedrukt of roep Hey Siri om de slimme assistent te activeren. Heb je dat gedaan? Zeg dan simpelweg dat je wil dat de assistent een screenshot van het scherm maakt.

Net als bij de bovenstaande methodes verschijnt er vervolgens een klein voorproefje van het afbeelding in de linker onderhoek van je beeldscherm. Via deze weg kun je de foto dus weer bewerken of delen met anderen.