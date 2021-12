iPhone 13 Pro legt het af tegen de Google Pixel 5a in cameratest

Eén van de belangrijkste elementen van een nieuwe smartphone is zonder twijfel de camera. Omdat we op dagelijkse basis die gebruiken om onze foto’s mee te maken. Die van de iPhone 13 Pro wordt daarbij gezien als een goede optie. Toch legt de smartphone het af tegen een opvallende andere smartphone.

Want in een blinde smartphone camera test die is opgenomen door Youtuber MKBHD. De beste man heeft zo’n 15 miljoen abonnee’s en elk jaar houdt hij zo’n test om te zien welke camera het beste is. De iPhone 13 Pro deed het niet zo goed.

iPhone 13 Pro verliest van Google

Want in de test die wordt gedaan, lukt het de iPhone 13 Pro wel voorbij de eerste ronde te komen. Daarin produceert een betere foto dan de Motorola Edge weet neer te zetten. Maar in de ronde daarna wordt er een foto gemaakt die wordt vergeleken met dezelfde foto van de Google Pixel 5a. En zonder te weten welke smartphone welke foto maakt, verkiest MKBHD die van de Google-smartphone boven de smartphone van Apple. Hoewel het voor het eerst is dat een iPhone voorbij de eerste ronde komt (de test wordt nu voor de vierde keer gehouden) is het toch wel pijnlijk dat het het moet afleggen tegen een smartphone die qua prijs echt een stuk goedkoper is. Bekijk de video hieronder.

Niet de meest technische test

Nu is dit de meest technische test die er ooit gehaald is. Want de Google Pixel 5a verslaat bijvoorbeeld ook de Pixel 6 Pro en wordt uiteindelijk zelfs als kampioen uitgekozen. Terwijl hij technisch gezien het af zou moeten leggen tegen de 6 Pro. Het is dan ook meer een gevoelstest. Toch hadden we verwacht dat de iPhone 13 Pro iets beter uit de test zou komen. Zeker omdat hij heel wat verbeteringen kent ten op zichte van zijn voorganger. Maar die komen meer tot hun recht wanneer je er echt even mee gaat pielen of videos schiet. Ook is het zo dat de community is gaan stemmen op wat zij de mooiste foto vonden.