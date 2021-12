iPhone 13: de 5 allerbeste hoesjes die je tot nu toe kunt kopen

De iPhone 13 is een flinke investering maar gezien de specs zeker wel waard. Die je wil dan ook goed beschermen. Dat kan prima met deze hoesjes!

De iPhone 13 is een prachtig toestel, maar helaas wel vrij breekbaar. Je wil ‘m dan ook vooral niet laten vallen. Naast dat het heel zonde is, is het ook nog eens zeer kostbaar. Vooral een barst aan de achterkant gaat je veel geld kosten. Toch is het allemaal te voorkomen door een goed hoesje te kopen. Wij zetten er voor jou vijf op een rij.

Siliconen hoesje met MagSafe voor iPhone 13

Laten we beginnen met het ‘officiële’ hoesje van Apple zelf. Deze is gemaakt van siliconen en in een breed scala van kleuren verkrijgbaar. Het voordeel van dit hoesje is dat het werkt met MagSafe, waardoor je dus nooit bang hoeft te zijn dat deze niet goed blijft zitten. Het nadeel is de prijs, want voor deze leg je 55 euro neer in de Apple Store.

Torce iPhone 13 hoesje

Gelukkig zijn er ook veel goedkopere opties dan die van Apple zelf. Zo kun je jouw iPhone 13 ook beschermen met deze van Torce. Deze kost 7,95 euro en dat is inclusief screenprotector. Laat je niet afschrikken door de lage prijs, want dit hoesje scoort een 4,4 uit 5 sterren.

Bouletta Lederen BookCase

Wil je iets luxers voor jouw iPhone 13? Dan kun je kiezen voor dit leren hoesje van Bouletta. Met de kleur Midnight Blue weet je dat je iets bijzonders in handen hebt. Dit mapje kun je op verschillende manieren gebruiken. Zo kun je makkelijk je pasjes erin doen en kun je ‘m ook gebruiken als iPhone-houder. Ideaal als je een filmpje op je telefoon wil kijken. Je hebt ‘m voor 32,90 euro.

OtterBox Defender

Ga je echt op avontuur of ben je echt een enorm onhandig? Dan is deze OtterBox de ideale hoes voor je iPhone 13. Het heeft meerdere lagen en een screenprotector. Zo beschermt deze hoes tegen serieuze valpartijen, vuil, krassen en stoten. Bovendien kun je met een speciaal geleverd holster gebruiken als riemklem of standaard. Deze kost 34,95.

Otterbox Figura Mag Safe voor iPhone 13

Wil je echt de show stelen met het hoesje voor jouw iPhone 13? Dan is deze ultradunne OtterBox-hoes iets voor jou. Speciaal voor Apple heeft het vier unieke ontwerpen gemaakt die zeker opvallen. Een groot voordeel is dat deze ook ontworpen is voor MagSafe. Je scoort deze voor 49,95 euro in de Apple Store.

