iPhone 13 hét succes van 2022: 300 miljoen exemplaren verwacht

Apple is van plan om in 2022 helemaal los te gaan met de iPhone 13. Volgens Taiwanese media wordt de productie flink opgeschroefd en moeten er 300 miljoen modellen verscheept worden in het komende jaar.

Mocht dit daadwerkelijk het geval zijn, dan geeft Apple inderdaad flink gas. In de eerste helft van volgend jaar moeten de aantallen verschepingen al met 30% stijgen.

300 miljoen iPhone 13-modellen

Mensen die bekend zijn met de situatie laten tegenover DigiTimes Taiwan weten dat Apple veel verwacht van 2022. Zoals gezegd hoopt het bedrijf het aantal verschepingen met 30% op te schroeven. Over het gehele jaar is het doel om 300 miljoen exemplaren van de iPhone 13 te verschepen. Dat is uiteraard de wens voor de eerste drie kwartalen van het komende jaar, gezien de iPhone 14 in het vierde kwartaal verwacht wordt.

Het bericht van DigiTimes Taiwan komt overigens wel op een opvallend moment. Eerder liet Bloomberg, een meer betrouwbare bron op dit gebied, weten dat de vraag naar de iPhone 13 (Pro) flink aan het dalen was. Dat is volgens het platform dan ook de reden dat de productie inmiddels is teruggeschroefd. Mocht het nieuws van DigiTimes overigens kloppen, dan verwacht Apple dus een flinke stijging in de vraag naar de nieuwe smartphone. Waar dat op gebaseerd is wordt overigens niet duidelijk.

Apple in 2022

Het einde van 2021 komt steeds dichterbij en daarom kijken steeds meer bedrijven en analisten naar 2022. Zo kregen we het afgelopen weekend ook een aardig beeld van Apple’s plannen voor het komende jaar. Zo gaan er geruchten dat het bedrijf met vijf nieuwe Mac-modellen op de markt komt en dat het ook op iPad-gebied niet stil zal zitten. Wat die laatste productgroep betreft kunnen we onder andere een nieuwe iPad Air en iPad Pro verwachten. Daarnaast zou Apple naar verluidt ook de tiende-generatie iPad op de markt brengen.

De iPhone 13 wordt logischerwijs pas in het najaar van 2022 vervangen, maar de Apple Watch zou eerder op een nieuwe versie kunnen rekenen. Benieuwd naar dat verhaal? Check dan de bovenstaande link!