Haal meer uit je iPhone met deze 10 handige tips van Apple

Wanneer je een iPhone hebt, dan denken we dat je daar wel redelijk mee overweg kan. Het is namelijk een smartphone die voor een groot gedeelte voor zichzelf spreekt.

Toch zullen er altijd dingen zijn die je wellicht nog niet was van je iPhone. Daarom komt Apple nu zelf met een aantal handige tips. En als er iemand weet hoe je het meeste uit je smartphone haalt, dan is het het bedrijf die de populairste maakt.

iPhone-tips van Apple

De tips van Apple voor je iPhone geeft het bedrijf in een uitgebreide video. Dat maakt het wel zo makkelijk, want dan kun je ook gelijk zien wat de tis zijn en hoe je ze moet gebruiken. Wist je bijvoorbeeld dat je in de Rekenmachine-app een foutje makkelijk kan aanpassen? Je kunt namelijk naar links of rechts slepen om een bepaald nummer dat je hebt ingetikt makkelijk te verwijderen. Maar het is ook bijvoorbeeld makkelijk om berichten te pinnen in gesprekken van iMessage. En dat zijn de eerste twee tips die Apple geeft.

De derde tip geeft je de mogelijkheid om widgets op elkaar te stapelen en er dan door heen te gaan door te swipen. Op die manier kun je er tien bij elkaar gooien. Tip 4 is handig wanneer je foto’s maakt. Als je op zo’n foto lang drukt, dan krijg je de optie om die gelijk te versturen via je favoriete app, zoals bijvoorbeeld Whatsapp. Tip 5 geeft je de mogelijkheid om bepaalde stukken tekst die je gebruikt standaard in te stellen en makkelijk te selecteren wanneer je typt. De zesde is er eentje die je waarschijnlijk wel kent: je kunt de camera vanuit de lockscreen van de iPhone openen door naar links te swipen.

Scan documenten

De zevende tip geeft je de mogelijkheid om in de Notes app snel en gemakkelijk een document te scannen. Met de camera app is de achtste tip en geeft je de mogelijkheid om documenten te scannen en de tekst te kopiëren. De ene laatste tip helpt je naar de eerste foto in een album te gaan door aan de bovenkant van het scherm te tikken. En tot slot kun je door naar beneden te swipen op je lock screen bij Spotlight komen. Handige tips, die het leven met je iPhone net iets makkelijker maakt.