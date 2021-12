Apple breng iPadOS 15 en macOS Monterey feature pas in lente 2022

Het zat er helaas al even aan te komen, maar Universal Control laat voorlopig nog even op zich wachten. De iPadOS 15 en macOS Monterey functionaliteit is simpelweg nog niet gereed voor gebruik. En dat blijft voorlopig ook zo.

Apple schreeuwt het zelf overigens niet van de daken, maar heeft op zijn website een kleine update gegeven. De vertraging wordt dus stilletjes bekendgemaakt.

Universal Control laat op zich wachten

In juni 2021, tijdens WWDC 21, werd ik bijzonder enthousiast van een specifieke functie. iPadOS 15 en macOS Monterey, twee besturingssystemen die later dit jaar zouden verschijnen, introduceerde Universal Control. Via deze weg is het mogelijk om een MacBook, iMac en iPad te besturen met één toetsenbord en één muis. Een prettige manier waarop mijn thuiswerk set-up toch een upgrade zou krijgen. Maar waar andere functionaliteiten die ook even op zich lieten wachten verschenen, bleef het stil rondom Universal Control.

Nu weten we ook waarom, want Apple maakt op zijn website duidelijk dat we er in 2021 geen rekening mee hoeven te houden. De iPadOS 15 en macOS Monterey optie verschijnt namelijk pas in 2022. En dan niet aan het begin van het jaar, maar in de lente. Het zou dus zomaar het geval kunnen zijn dat een functionaliteit die tijdens WWDC 21 werd aangekondigd, rond WWDC 22 pas verschijnt.



Universal Control is now scheduled to be released in Spring according to Apple’s website. Probably with macOS 12.3 pic.twitter.com/z9ryiCf1GF — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) December 13, 2021

Misschien ben ik iets te kritisch, maar als een feature nog dusdanig in ontwikkeling is: kondig hem dan gewoon niet aan. Toch?

iPadOS 15 en macOS Monterey

Gelukkig zijn iPadOS 15 en macOS Monterey inmiddels al lang en breed verschenen. Beide besturingssystemen dragen voldoende prettige functionaliteiten, verbeteringen en probleemoplossingen met zich mee om te kunnen genieten. Dat geldt overigens ook voor iOS 15 waar vandaag een nieuwe update voor uitgerold is. Het besturingssysteem voor de iPhone heeft een paar prettige toevoegingen gekregen, die ik in onderstaand artikel voor je op een rij zet.

