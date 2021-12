iPad mini (2021): 5 tips en tricks om meer uit je nieuwe tablet te halen

De iPad mini (2021) heeft dit jaar zijn langverwachte upgrade gekregen. Het model is niet alleen in een nieuw jasje gestoken, maar draait ook op nieuwe software. Genoeg te ontdekken, dus!

Heb jij recent de nieuwe iPad mini (2021) aangeschaft en wil je er het meeste uithalen? Dan is dit artikel misschien wel iets voor jou. Mark zet namelijk 5 heerlijke tips en tricks op een rij.

iPad mini (2021): 5 tips en tricks

De iPad mini (2021) is, in combinatie met iPadOS 15, voor mij persoonlijk het hoogtepunt op tabletgebied. Dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen te gelden, maar het kleine formaat en de hoogstaande specificaties slaan voor mij de spijker op z’n kop. Mocht dat voor jou nu ook het geval zijn, en heb je de tablet aangeschaft, dan is dit artikel voor jou. Ik zet namelijk vijf heerlijke tips en tricks voor je op een rij, waarmee je het meeste uit deze kleine held kunt halen.

#1 Verleng de accuduur

Het gebruik van de iPad mini (2021) is hartstikke fijn, maar eerlijkheid gebied me te zeggen dat de accuduur iets beter kan. Al heb je natuurlijk altijd, tot op zekere hoogte, de touwtjes nog in handen. Er zijn namelijk een aantal trucjes waardoor je langer met de batterij van je tablet kunt doen. Eén van de trucjes is het uitschakelen van app-verversing op de achtergrond. Dit vreet nu eenmaal aardig wat energie en is dus goed om uit te schakelen. Dat doe je door naar Instellingen -> Algemeen -> Ververs op achtergrond te gaan en te selecteren voor de optie Uit.

#2 iPad mini (2021): de notitie-koning

Wie de iPad mini (2021) heeft aangeschaft, die beschikt wel echt over een Notitie-koning. Dit model heeft in de afgelopen maanden bewezen zich uitstekend te lenen voor dit soort zaken. Zo is het dankzij Quick Notes, een functionaliteit die iPadOS 15 met zich meebrengt, mogelijk om snel een notitie te maken. Iets dat door middel van de Apple Pencil-ondersteuning uitstekend te doen is.

Daarbij is het overigens ook goed om te weten dat je bepaalde notities, bijvoorbeeld met gevoelige informatie, achter slot en grendel kunt zetten. Dat doe je door naar Notities -> Notitie -> drie puntjes bovenin -> Vergrendel te gaan. Je krijgt vervolgens een scherm te zien waar je een wachtwoord en een geheugensteun in kunt vullen. Het is daarnaast ook mogelijk om Face ID in te schakelen.

#3 Gebruik Focus

Als ik kijk naar de prettigste functionaliteiten in iPadOS 15 die ik bijna dagelijks gebruik, dan staat Focus Mode hoog op het lijstje. Het zorgt er namelijk voor dat ik op de juiste momenten precies de juiste apps voor handen heb en dat ik niet gestoord wordt door bepaalde meldingen. Zo zet ik tijdens werkuren een werkprofiel aan en in mijn vrije tijd een persoonlijk profiel. Ideaal!

Je stelt de functionaliteit in door naar Instellingen -> Focus te gaan. Selecteer hier de desbetreffende modus en pas hem volledig aan naar eigen wens.

#4 iPad mini (2021): geen herrie

Wie zijn iPad mini (2021) veel gebruikt voor videobellen zal zonder twijfel kunnen genieten van de nieuwe FaceTime features. Een goed voorbeeld hiervan is de functionaliteit Stemisolatie. Hierdoor worden geluiden op de achtergrond gedempt en focust het programma zich puur en alleen op jouw stem. Ideaal, want via deze weg ben jij dus een stuk beter te verstaan.

Ga tijdens hiervoor naar FaceTime -> Start een gesprek -> Druk op de microfoon en selecteer Stemisolatie.

#5 Alles in de cloud

Je kunt bestanden op je iPad mini (2021) niet alleen lokaal, maar uiteraard ook in de cloud opslaan. De beste manier om dit te doen is natuurlijk via iCloud, al zijn er genoeg andere diensten die te gebruiken zijn. Denk hierbij aan OneDrive, DropBox en Google Drive. Diensten die je ook makkelijk kunt koppelen aan de Bestanden-app van je iPad mini (2021).

Om dit te doen open je de Bestanden-app en ga je naar Blader -> De drie puntjes in de rechter bovenhoek -> Wijzig. Het is nu mogelijk om diensten uit te schakelen en in te schakelen.

iPad mini (2021) review

Het mag duidelijk zijn dat dit slechts een greep is uit alle handig tips en tricks die je kunt gebruiken op je iPad mini (2021). Heb je meer interesse in waarom dit de ideale tablet is voor mij en wil je weten of dit ook een goede optie is voor jou? Check dan via de onderstaande link zeker even de review die ik erover schreef.

