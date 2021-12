iOS 15: zo krijg je een melding als jij je AirPods ergens laat slingeren

Het maakt niet uit hoe goed je op je spullen let: de kans dat jij je AirPods wel eens hebt laten slingeren is best groot. Gelukkig heeft iOS 15, in combinatie met een oktober update, de oplossing.

Het besturingssysteem zorgt er namelijk voor dat de Zoek Mijn-app je een melding geeft op het moment dat jij je AirPods vergeet. Dat is top, want hierdoor vergeet je ze niet meer! In dit artikel een uitgebreide beschrijving hoe je dit voor elkaar kunt krijgen.

iOS 15: waarschuwing over je AirPods

Wanneer bepaalde producten bij je uit de buurt raken is de Zoek Mijn-app in staat een melding te sturen. Hierdoor krijg je dus een waarschuwing van het systeem dat je iets gaat vergeten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Apple AirTags en nu dus ook bij de AirPods. De draadloze oordopjes zijn een groot succes en ongelofelijk makkelijk in gebruik. Maar we kunnen het er wel over eens zijn dat ze zich uitstekend lenen om kwijt te raken.

Door de functionaliteit Melding indien achtergelaten wordt het gevaar niet minder groot, maar is de kans kleiner dat je ze ook daadwerkelijk niet meer kunt vinden. Het is een feature die ik thuis niet in zou schakelen, maar wel aan kan raden voor de momenten dat jij je op openbare plekken bevindt. Gelukkig kan het Zoek Mijn-netwerk dat geheel automatisch doen en markeert het je thuisadres als een vertrouwde locatie. Lang verhaal kort: het is een verdomd handig functionaliteit.

Je moet alleen wel even weten hoe je ermee aan de slag gaat.

Draait mijn iPhone op iOS 15?

Ten eerste moet je van twee dingen zeker zijn: je iPhone moet draaien op iOS 15 en je AirPods moeten voorzien zijn van de juiste firmware. Wat die eerste betreft hoeven we weinig mensen meer uit te leggen hoe je dit precies doet. De kans is namelijk best groot dat jij een melding hebt gekregen over een software-update. Wil je toch checken of je de juiste software hebt, volg op je iPhone dan de volgende stappen:

Ga naar Instellingen

Kies voor Algemeen

Selecteer Info

Onder de naam van je smartphone staat Softwareversie

Het nummer dat daar achter staat (als het goed is 15.2) is de versie die je iPhone heeft.

Mocht jij nog niet overgestapt zijn op iOS 15 en wil je dat wel? Ga dan naar Instellingen -> Algemeen -> Software-update.

De juiste AirPods firmware

Het doorvoeren van een update voor je AirPods is overigens iets lastiger dan op je iPhone. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om direct de meest recente software binnen te halen en te installeren. Wel is het mogelijk om een update te forceren. Zo stop jij je AirPods weer in het oplaadhoesje, haal je ze er weer uit en maak je opnieuw verbinding met je iPhone. De kans is groot dat de oordopjes updaten.

Je kunt uiteraard wel kijken of je oordopjes voorzien zijn van de juiste firmware. Zoals gezegd is die update al in oktober uitgerold, dus is de kans vrij groot dat je oordopjes draaien op het juiste besturingssysteem. Om het te controleren volg je de volgende stappen:

Verbind je AirPods met je iPhone

Open Instellingen

Selecteer Algemeen

Kies voor de optie Info

Druk vervolgens op AirPods

Als achter firmwareversie 4A400 (of hoger) staat, dan zit je goed.

Activeer aparte meldingen in iOS 15

Top. Je draait nu iOS 15 en je AirPods zijn voorzien van de juiste firmwareversie. Nu heb je alle ingrediënten om ervoor te zorgen dat je de Zoek Mijn-feature aan kunt zetten. Dat doe je als volgt:

Open de Zoek Mijn-app op je iPhone of iPad

Selecteer je AirPods uit de lijst

Veeg het menu van beneden naar boven, tot je de sectie Meldingen ziet

Klik daar op de optie Melding indien achter gelaten

Zet de functionaliteit vervolgens aan door het schuifje op groen te zetten

Voila! Iedere keer als jij je AirPods ergens achterlaat, geeft je iPhone een melding. Hou er overigens wel rekening mee dat je de Zoek Mijn-app wel toestemming moet hebben om je meldingen te sturen. Weet je niet zeker of dat het geval is, check dat dan door naar Instellingen -> Berichtgeving ->Zoek Mijn te gaan.

Zo selecteer je een veilige plek

Zoals eerder in het artikel aangegeven is het mogelijk om op bepaalde plekken geen meldingen te krijgen. Ik kan me voorstellen dat het frustrerend is dat je meldingen krijgt op het moment dat je gewoon thuis bent. Dat kun je dus instellen in de Zoek Mijn-app onder het kopje Melding indien achter gelaten. Onder STUUR ME EEN MELDING, BEHALVE HIER zie je een blauwe tekst met Nieuwe locatie staan.

Klik die functionaliteit aan en voeg de locatie toe.