5 verborgen iOS 15 features waar je ongetwijfeld blij van wordt

iOS 15 is inmiddels al enige tijd uit, maar het besturingssysteem voor je iPhone heeft meer te bieden dan je waarschijnlijk denkt. Daarom zet Mark in dit artikel vijf functionaliteiten op een rijtje die je misschien nog niet kende.

iOS 15 doet een hoop goeds voor je iPhone, maar er zijn features waar niet iedereen direct het bestaan vanaf weet. Daarom hoop ik je met dit artikel een handje te helpen, zodat jij er gebruik van kan maken.

iOS 15: 5 verborgen functionaliteiten

Met iOS 15 heb je toegang tot de bekende functionaliteiten als SharePlay, een vernieuwde Weer-app en handige FaceTime-opties. Maar er is meer. Kende je de volgende vijf al?

#1 Meldingen over het weer

Gebruik je vaak alternatieve weer-apps, omdat deze je voorzien van handige meldingen. Bijvoorbeeld vlak voordat het gaat regenen of stormen? Dan is het goed om te weten dat de Weer-app van Apple je in iOS 15 ook uitstekend kan bedienen. Je kunt binnen de app namelijk meldingen inschakelen op basis van je locatie. Geen verrassingen meer voor jou, dus!

Om de meldingen in te schakelen ga je naar Weer -> Drie lijntjes in rechter onderhoek -> Drie puntjes aan de bovenkant van het scherm -> Meldingen.

#2 iOS 15: vertaal al je teksten

Het is in iOS 15 mogelijk om teksten te vertalen binnen Safari, apps, berichte, etc. Dit doe je door de tekst de selecteren zoals je dat ook zou doen bij het kopiëren ervan. Alleen kies je dit keer niet voor Kopiëren, maar voor Vertaal. Je krijgt een melding dat je tekst naar de servers van Apple is verstuurd en ontvangt een paar seconde later de vertaling.

Geen behoefte aan online vertalingen? Het is ook mogelijk om het direct op je Apple-apparaat te doen. Ga hiervoor naar Instellingen -> Vertaal -> Aparaatmodus. Schakel de functie in door de rechter schakelaar in te drukken.

#3 Leg App activiteit vast

Je wist het misschien nog niet, maar je bent dankzij iOS 15 in staat om alle applicaties op je iPhone in de gaten te houden. Naast App Tracking Transparency heeft Apple namelijk ook App Activity Report ontwikkeld. Via deze weg weet je dus precies welke applicaties er met welke gegevens vandoor gaan en hoevaak ze dat doen.

Om de optie in te schakelen ga je naar Instellingen -> Privacy -> Neem app-activiteit op. Schakel vervolgens via de rechterknop de functionaliteit in.

#4 iOS 15: Lettergrootte voor iedere app

Het is sinds jaar en dag mogelijk om de lettergrootte op je iPhone aan te passen. Erg fijn, want niet iedereen heeft behoefte aan hetzelfde. Al laat iOS 15 zien dat het echt nog wel beter kan. Het besturingsysteem maakt het namelijk mogelijk om per app te beslissen hoe groot de letters zijn. Ideaal!

Je kunt de functionaliteit makkelijk toevoegen aan je bedieningspaneel. Ga hiervoor naar Instellingen -> Bedieningspaneel en voeg Tekstgrootte toe. Je kunt het bedieningspaneel in de desbetreffende app openen en de lettertype aanpassen. Vervolgens kies je zelf of je dat alleen in de huidige app wil doen of in all je apps.

#5 Altijd je iPhone vinden

Dankzij het Zoek Mijn-netwerk is het mogelijk om al je Apple-producten makkelijk terug te vinden. Ideaal, maar helaas werkte het minder goed op het moment dat je iPhone gestolen werd. Wanneer de smartphone uitgezet werd was de huidige locatie niet te vinden en kon je dus alleen zien waar het toestel voor het laatst was geweest. iOS 15 brengt daar (gelukkig) verandering in.

In het nieuwe besturingssysteem van je iPhone wordt er standaard een optie ingeschakeld. Deze zorgt ervoor dat je iPhone (11 of nieuwer) gevonden kan worden in het Zoek Mijn-netwerk. Wanneer je smartphone dus offline is, kan je hem dus gewoon nog vinden. Fijn!