iOS 15.2 gedownload? Dan kan je vanaf nu niet meer terug!

Mocht je onlangs iOS 15.2 hebben gedownload en daar toch niet helemaal tevreden over zijn, dan hebben we slecht nieuws. Vanaf nu is het niet meer mogelijk om een downgrade uit te voeren.

Die mogelijkheid heeft Apple nu stopgezet. Dat betekent dus dat wanneer je de upgrade hebt gedaan, je vast zit aan iOS 15.2. Voor de meesten zal dat overigens geen probleem zijn.

Downgrade iOS 15.2 niet meer mogelijk

Dit is min of meer de standaard die Apple hanteert. Elke keer dat er een nieuwe update uitkomt, heb je ongeveer een week om te bepalen of je daar gebruik van wil blijven maken of toch een downgrade wil doen. En daarna wordt die optie weggehaald. Dit om eventuele jailbreak-mogelijkheden zoveel mogelijk te beperken. Voor de gemiddelde consument is het downgraden sowieso niet aan de orde. Je wil eigenlijk altijd de meest actuele iOS hebben, omdat je daarmee de meest veilige ervaring hebt. Toch zijn er soms wat fouten in een nieuwe update, waardoor de downgrade optie vaak toch nog de moeite waard is. Maar van iOS 15.2 kun je vanaf nu niet meer terug.

Dus als je iOS 15.2 hebt, dan zit je daar aan vast. En het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat je de volgende upgrade kunt verwachten voor je iPhone. Op dit moment is iOS 15.3 al in een betafase voor de verschillende mensen die in dat programma zitten, maar op dit moment zijn daar eigenlijk niet heel erg veel veranderingen in. Wat dat betreft moeten we dan nog even wachten wat de nieuwe update gaat brengen.

Jailbreaken nog geen optie

Mocht je van plan zijn om te wachten op een jailbreak en daarom de upgrade naar iOS 15.2 uitstellen, dan hebben we slecht nieuws. Het ziet er niet naar uit dat er binnenkort zo’n optie komt, dus wat dat betreft kun je maar beter voor de veiligheid kiezen en de nieuwe update binnenhalen.