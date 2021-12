iOS 15.2 komt eraan: deze functionaliteiten verschijnen ook op je iPhone

Apple heeft niet alleen de release candidate voor macOS Monterey en watchOS naar buiten gebracht, maar ook die voor iOS 15.2. Het besturingssysteem verschijnt waarschijnlijk volgende week en brengt een aantal prettige functionaliteiten naar de iPhone.

In de afgelopen tijd hebben we, dankzij verschillende betaversies, al kennis kunnen maken met een aantal toevoegingen. De release candidate geeft ons de laatste bevestigingen van de komst ervan.

iOS 15.2 breng deze features naar je iPhone

Apple heeft voor verschillende besturingssystemen de release candidate uitgebracht. Dit is de laatste, of in zeer uitzonderlijke gevallen de een na laatste, betaversie voor de finale release. Deze versie van iOS 15.2 is dus voorzien van alle functionaliteiten en verbeteringen die consumenten, waarschijnlijk volgende week, zullen krijgen.

Naast de eerder benoemde en genoemde toevoegingen komen er nog een aantal extra zaken aan het licht. Het aankomende besturingssysteem voor je iPhone is onder andere voorzien van Digital Legacy-ondersteuning. Hierdoor is het voor gebruikers mogelijk om een contactpersoon in te stellen die toegang krijgt tot je persoonlijke informatie op het moment dat je komt te overlijden.

Daarbij wordt iOS 15.2 ook het eerste systeem voor de iPhone die het nieuwe Apple Music Voice-abonnement zal ondersteunen. Dit goedkopere abonnement zorgt ervoor dat je de streamingdienst met Siri kunt bedienen. Verder wordt je iPhone door iOS 15.2 ook voorzien van App Privacy Report. Hiermee krijgen consumenten inzicht in welke informatie bepaalde applicaties van je verzamelen en hoevaak ze dat doen.

Ook deze functionaliteiten

Het is door iOS 15.2 ook mogelijk om ongewenste AirTags op te sporen, de Macro Mode makkelijker in- en uit te schakelen en kinderen beter te beschermen in de Berichten-app. Zoals gezegd hebben we de afgelopen tijd veel verschillende functionaliteiten gezien in de betaversies van iOS 15.2.

Ben je benieuwd naar welke functionaliteiten dat precies zijn? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel of bekijk de content op deze pagina.