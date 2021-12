iOS 15.2: je iPhone wordt vanaf vandaag voorzien van deze features

Door de uitrol van de release candidate vorige week werd duidelijk dat iOS 15.2 snel voor het grote publiek beschikbaar zou zijn. Vandaag is het zover en is het besturingsysteem te downloaden voor je iPhone. Wat haal je er mee in huis?

De nieuwe update zorgt ervoor dat je toegang hebt tot een aantal nieuwe functionaliteiten, maar lost ook direct een aantal problemen voor je op. In dit artikel een duidelijk overzicht van alles wat iOS 15.2 met zich meebrengt.

iOS 15.2: dit zijn de nieuwe functionaliteiten

In de afgelopen weken hebben we al verschillende functionaliteiten van iOS 15.2 kunnen ontdekken. Dat heeft te maken met het feit dat ontwikkelaars en betatesters al vroege versies van het besturingssysteem kregen. Maar welke opties zijn er uiteindelijk doorgevoerd?

Apple ID

Je kunt nu Legacy Contacts, in het Nederlands ook wel een Erfeniscontact, toevoegen aan je Apple ID. Mocht je komen te overlijden, dan krijgen de contactpersonen die je hebt toegevoegd toegang tot al je gegevens.

Apple Music

Het Stem-abonnement voor Apple Music is beschikbaar. Het gaat om een goedkoper abonnement van €4,99 per maand die ervoor zorgt dat je de streamingdienst kunt gebruiken met Siri. Je vraagt simpelweg om een nummer aan te zetten op basis van je eerdere keuzes of ontdekt nieuwe muziek. Daarnaast is het ook mogelijk om een lijst te krijgen met alle muziek die je recent hebt afgespeeld.

iOS 15.2: Berichten

iOS 15.2 zorgt ervoor dat een veelbesproken functionaliteit in de Berichten-app te gebruiken is. Apple maakt het voor ouders mogelijk om waarschuwingen aan te zetten, zodat je een melding krijgt op het moment dat je kind een ongewenste foto in de app krijgt. Apple richt zich op dit gebied op naaktfoto’s. Een functionaliteit waar heel erg veel om te doen is, maar uiteindelijk wel is uitgerold.

Camera

De Camera-app van de iPhone 13 Pro en Pro Max is voorzien van een nieuwe digitale knop. Deze zorgt ervoor dat je het automatisch schakelen naar de macromodus aan of uit kunt zetten. Voorheen stond deze optie altijd ingeschakeld, wat bij sommige gebruikers tot frustratie leidde.

CarPlay

Apple Maps voor CarPlay is aanzienlijk verbeterd. Apple heeft de kaarten van steden aangepast, zodat deze een stuk overzichtelijker zijn. Bestuurders zien rijbanen voor een bocht, fietspaden en voetgangers een stukje beter.

iOS 15.2: Privacy

Apple introduceert de App Privacy Report functie. Hiermee is het mogelijk om te zien hoevaak bepaalde apps met je gegevens aan de haal gaan. Zo zie je wanneer ze toegang hebben gevraagd tot je foto’s, camera, microfoon, contacten en nog heel veel meer.

Siri & zoeken

Siri, Spotlight en Safari Zoeken zorgen ervoor dat ouders en kinderen online veiliger zijn. Deze optie was er al, maar is dankzij iOS 15.2 uitgebreider geworden.

TV App

Het is met iOS 15.2 mogelijk om binnen de TV-app films en series te zoeken, kopen en huren.

Verbeteringen in iOS 15.2

Zoals gezegd brengt iOS 15.2 niet alleen nieuwe functionaliteiten, maar ook verbeteringen naar je iPhone. Zo worden de volgende zaken aangepakt:

De Mail-app beschikt nu over een optie om je e-mailadres te verbergen. iCloud+-abonnees kunnen unieke of willekeurige adressen aanmaken

Zoek Mijn kan je iPhone tot vijf uur opsporen in de Energiebesparingsmodus

Aandelen geven meer inzicht in jaarcijfers en toont nu ook de huidige koers voor een ticker

Tags in Herinneringen en Notities zijn te verwijderen over de hernoemen

iOS 15.2: deze problemen worden opgelost

Uiteraard worden er niet alleen een paar verbeteringen doorgevoerd voor bestaande apps, maar brengt iOS 15.2 ook probleemoplossingen met zich mee. Je iPhone is, als het goed is, niet meer voorzien van de volgende problemen:

VoiceOver zorgt er niet meer voor dat Siri niet meer reageert op een vergrendelde iPhone

ProRAW-foto’s zien er niet meer overbelicht uit in apps van derde partijen

Vergrendelde iPhone zorgt niet meer voor problemen tussen CarPlay, HomeKit en een garagedeur

Speelt nu af vanaf nu weer te zien in CarPlay

Apps van streamingdiensten kunnen content weer laden op iPhone 13-modellen

Microsoft Exchange gebruikers krijgen afspraken niet meer op verkeerde data te zien in de Agenda-app.

iOS 15.2 is nu te downloaden op alle ondersteunde iPhone-modellen. Je haalt de update binnen via Instellingen -> Algemeen -> Software-update.