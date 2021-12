Intel stuurt ongevaccineerd personeel op onbetaald verlof

Zo’n twee jaar geleden maakte de wereld kennis met het COVID-virus. Als gevolg daarvan zitten we ondanks alle pogingen nog altijd met heel wat problemen. Dat geldt ook bij bedrijven zoals Intel. En die nemen nu een rigoreuze keuze

Want Intel heeft zijn werknemers laten weten dat zij die er voor kiezen om nog altijd geen vaccin tegen COVID-19 te nemen, vanaf volgend jaar met onbetaald verlof worden gestuurd.

Intel-werknemers met onbetaald verlof

Dat blijkt uit een memo dat door The Associated Press en The Oregonian is opgepakt. Volgens de memo zou Intel hun werknemers hebben meegedeeld dat ze vaccinatie moeten nemen of zich elke week zouden moeten laten testen of een religieuze reden moeten hebben. Dat geldt ook voor werknemers die thuis werken. Als men zich daar niet aan houdt, dan worden ze waarschijnlijk vanaf die periode de werknemers met onbetaald verlof gestuurd, zonder dat daar een einddatum aan zit. Wel kunnen werknemers dan nog altijd gebruik maken van hun zorgverzekeringsvoordelen.

Intel volgt hiermee de regelgeving zoals deze door de Amerikaanse president Biden naar buiten is gebracht. Daarin stelt dat bedrijven met meer dan 100 werknemers er voor moeten zorgen dat ze gevaccineerd zijn. Er wordt nog over geproduceerd in rechtszalen of dat allemaal wel klopt met de Amerikaanse grondwet, maar voorlopig zijn dat de regels.

Het bedrijf staat niet alleen

Intel is dan ook niet het enige bedrijf die dit soort maatregelen treft. Ook bedrijven als Facebook, Microsoft en Google nemen dit soort stappen. Google gaat daarbij het verst. Wanneer een werknemer daar geen vaccinatie neemt, dan wordt er onbetaald verlof ingezet. En daarna kan ook ontslag vallen. Apple heeft zulke eisen nog niet gesteld aan zijn werknemers. Maar zij die op kantoor werken, moeten wel regelmatig een test voor COVID-19 ondergaan. Of zij dit later nog gaan uitbreiden, dat is nog even afwachten.