Indie App Santa is er weer: iedere dag tot kerst een gratis app

Gratis apps rondom kerst? Menig iPhone-bezitter zal zich nog herinneren dat Apple voorheen apps, films en zelfs muziek weggaf als kerstcadeau. Dat werd langzaam minder en is inmiddels helemaal gestopt, maar er is een alternatief.

De Franse studio App Craft zet de traditie voort door Operation Indie App Santa te lanceren. Elke dag tot Kerstmis kun je op de site of in de app van het evenement een gratis app downloaden. Het gaat vaak om premium apps van onafhankelijke makers.

Op 1 december was de uitstekende puzzel Blackbox gratis. Normaal kost het € 4,99 om alle functies in de game te ontgrendelen. Vandaag, 2 december, wordt dagplanner Structured voor niets aangeboden. Een prima app om je goede voornemens gestructureerd bij te houden. Zo gaat het door tot en met 24 december. Als je dit initiatief wilt steunen, kun je een donatie doen in de app.

Achterdeurtje

Apple’s regels verbieden normaal gesproken apps die lijken op een zelfstandige App Store. Indie App Santa heeft deze regel duidelijk weten te omzeilen. Misschien knijpt Apple voor dit leuke initiatief een oogje toe.