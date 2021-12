Wanneer een nieuwe iMac Pro in 2022 mogelijk het daglicht ziet

Terwijl het jaar 2021 tot een einde komt, blikken we alvast een klein beetje vooruit naar het jaar 2022. Dat doen we uiteraard niet alleen, maar samen met een aantal betrouwbare bronnen uit de markt. Zo schijnt Ross Young zijn licht op de iMac Pro van volgend jaar.

Volgens de betrouwbare analist, en tevens de CEO van Display Suply Chain Consultants, komt de nieuwe computer namelijk al in de lente onze kant op.

iMac Pro in 2022

Apple is van plan om in 2022 een nieuwe 27-inch iMac Pro op de markt te brengen. Dat is het bericht dat Ross Young, die een zeer goede reputatie heeft op het gebied van dit soort geruchten, naar buiten brengt. Volgens de analist moet de nieuwe computer dus in de lente van 2022 verschijnen. Al zal de naam nog wel veel mensen kunnen verwarren. Zo laat hij weten dat het om een iMac Pro gaat, maar dat de kans vrij groot is dat hij gewoon de naam iMac draagt.

Naast het verwachte seizoen waarin de iMac Pro 2022 zou kunnen verschijnen, komt Ross Young ook al met een aantal specificaties. Zo laat hij bijvoorbeeld weten dat computer voorzien zal zijn van een 27-inch beeldscherm (joh!) met een verversingssnelheid van 120Hz. Die snelheid is overigens variabel, wat simpelweg betekent dat het per type content kan verschillen. Tijdens het gamen zal de verversingssnelheid dus hoger liggen dan tijdens het bewerken van content.

Een herkenbaar uiterlijk

Het mag overigens duidelijk zijn dat de iMac Pro in 2022 niet opeens een heel ander ontwerp krijgt dan de 24-inch iMac. Dat model verscheen dit jaar en werd voorzien van een nieuw ontwerp. Logischerwijs wordt de vormgeving van dat model aangehouden. Of daar ook allerlei vrolijke kleurenopties bij komen kijken valt overigens nog te bezien.

De verwachting is dat de nieuwe iMac Pro in 2022 het huidige 27-inch model gaat vervangen. Volgens de huidige informatie beschikt dit model over een beeldscherm met mini-LED, Apple’s M1 Pro of Max-chips en een aantal handige aansluitingen (USB-C, HDMI en een SD-kaartlezer).

Meer weten over de 24-inch iMac die dit jaar verscheen? Check dan zeker even de review via de bovenstaande link.