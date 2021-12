HomePod mini een succes: Apple verdubbelt zijn marktaandeel

De HomePod mini blijkt een groot succes voor Apple te zijn. Het laat daarmee de originele HomePod ver achter zich.

Apple heeft verschillende gadgets op de markt, alleen is de een wat bekender dan de ander. Bij Apple staan producten als de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac natuurlijk bovenaan in het populariteitslijstje, maar er is natuurlijk veel meer. De HomePod mini maakt nu een flinke sprong en steeds meer mensen weten de bijzondere speaker steeds meer te vinden.

Is de HomePod mini een succes?

Uit data van nieuwe analyses blijkt dat Apple het marktaandeel van de HomePod mini bijna heeft verdubbeld. De HomePod mini werd gelanceerd in het derde kwartaal van 2020 en wist toen 5,9 procent marktaandeel te halen. We zijn nu een jaar verder en Apple timmert aan de weg met het gadget. In Q3 van 2021 staat het marktaandeel op 10,2 procent.

Het is natuurlijk een mooie stijging voor Apple, maar de HomePod mini blijft nog achter bij de concurrentie. Amazon en Google domineren op dit moment de smart speaker-markt. Samen zijn ze goed voor 50 procent van de markt.

Toch lijkt dit pas het begin te zijn voor de HomePod mini. David Watkins, directeur van Intelligent Home verwacht dat de vraag nog meer gaat toenemen. Ondertussen nemen volgens hem de leveringsproblemen voor componenten af. Hij kijkt hierbij naar Chinese partijen als Alibaba en Xiaomi die in China zelf weer kunnen leveren. Het is een goede indicator aangezien het land goed is voor tussen 30 en 40 procent van de wereldmarkt.

Veranderingen bij Apple

Ondertussen zijn er ook achter de schermen bij Apple veranderingen gaande bij de Homepod. Apple haalde in oktober een nieuwe software lead binnen voor de ontwikkeling. Afrooz Family kwam terug naar Apple waar hij ook al tussen 20212 en 2016 werkzaam was.

Met de Homepod mini lijkt Apple nu weer succes te boeken. Wat een verschil is dat met de gewone Homepod. Het lijkt vooral door de prijs te komen, aangezien de mini een fractie van de prijs kost van de grote broer. Overigens liggen bij het bedrijf ook nog de plannen om de Apple TV en de Homepod samen te voegen in een gadget. Deze moet in 2023 gaan verschijnen.