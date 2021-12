Het kopen van een HDMI-kabel is een stuk ingewikkelder geworden

Het kopen van een HDMI-kabel wordt in 2022 nog een stukje verwarrender dan het al was. Zo wordt duidelijk dat The HDMI Forum binnenkort met een nieuwe versie van 2.1 gaat komen.

Tijdens CES 2022, de grootste electronicabeurs ter wereld, krijgen we te weten wat HDMI 2.1a ons precies te bieden heeft. Al heeft Amerikaanse website The Verge al een aardig idee.

HDMI krijgt een update

The HDMI Forum maakt dus bekend dat HDMI 2.1a tijdens de Consumer Electronics Show 2022, beter bekend als CES 2022, geïntroduceerd wordt. De naam van de kabel blijft niet voor niets praktisch hetzelfde, want er zal voor de consument niet heel veel gaan veranderen. Dat laat The Verge weten op zijn website. Volgens het artikel betekent het vooral dat mensen met een Apple TV of een PlayStation 5 in de mogelijkheid zijn om HDR Tone Mapping te gebruiken voordat het signaal naar de televisie verstuurd wordt. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er iets minder vertraging opduikt tijdens het optimaliseren van het beeld, wat voor een prettigere gebruikservaring zorgt.

Het is een vrij globale beschrijving, maar de volledige details zijn dan ook nog niet bekend. Zoals gezegd worden deze volgende week, tijdens CES 2022, onthuld. Tijdens het evenement wordt de nadruk gelegd op Tone Mapping en hoe de technologie verbeterd kan worden.

Kopen van een kabel niet makkelijker

Het kopen van een HDMI-kabel wordt niet bepaald makkelijker door de nieuwe update. Naast het feit dat je verschillende kabels hebt qua naam, zijn ze logischerwijs ook voorzien van verschillende functionaliteiten. Zo heeft HDMI 2.1 voordelen tegenover HDMI 2.0, maar wordt die eerste kabel niet op ieder apparaat ondersteund. Zo zijn bepaalde functionaliteiten bijvoorbeeld niet te gebruiken op de nieuwe MacBook Pro. Fabrikanten wordt dan ook gevraagd om duidelijk te maken welke voordelen er te halen zijn met hun apparaten, maar desondanks blijft het een moeilijk verhaal. Al helemaal nu The HDMI Forum ervoor gekozen heeft om HDMI 2.0 vanaf begin deze maand volledig los te laten.

Tijdens CES 2022 laten (bijna) alle technologie-bedrijven hun aankomende producten én visie voor de toekomst aan de wereld zien. Ook op deze website houden we je, van 3 tot en met 8 januari, op de hoogte van de ontwikkelingen.