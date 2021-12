Google Doodle duikt in de historie van de pizza (en het is genieten)

Google heeft een uitstekende manier gevonden om zijn gebruikers te vermaken. Waar het eerder dit jaar al wist te verrassen met de uitstekende Olympische Spelen-game, is het nu mogelijk om je te verdiepen in de geschiedenis van de pizza.

De nieuwe Google Doodle, die vanaf vandaag te spelen is, zal geheid een aardige hap uit je tijd nemen. Pak de pizzasnijder er maar bij!

Google Doodle eert de pizza

Niet iedereen is even dol op iedere smaak pizza. Daarom is het van groot belang dat je deze op de goede manier snijdt. Zo heeft iedereen een puntje pizza die geheel bij zijn smaak past. Iets waar de nieuwe Google Doodle game zich uitstekend voor leent. Het spel is in het leven geroepen om te vieren dat de pizza inmiddels 14 jaar op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid van UNESCO staat.

Zoals gezegd is het aan jou de taak om de pizza’s zo goed mogelijk te verdelen. Je moet ze in zes of acht stukken snijden en ervoor zorgen dat iedereen krijgt wat hij of zij wilt. Zo moet je bijvoorbeeld van één pizza drie stukken snijden met champignons en drie stukken met broccoli. En het is dan natuurlijk niet alsof de pizzabakker heeft bedacht om halfje halfje te doen. Je moet dus creatief genoeg zijn om de drie sterren van een level te halen.

Olympische spelen

De spellen van Google Doodle zijn inmiddels internet erfgoed te noemen. De één is natuurlijk iets succesvoller dan de ander, maar over het algemeen zijn de spellen erg leuk om de tijd mee te doden. Al helemaal als Google het aanpakt zoals het afgelopen zomer deed. In juli bracht het bedrijf, ter ere van de Olympische Spelen, een geweldige 16-bit game uit. Het spel was het beste te vergelijken met een RPG en gaf je dus de taak om je personage zo sterk mogelijk te maken. Dit kon je doen door allerlei uitdagingen te voltooien.

Ben je benieuwd hoe de Olympische Google Doodle precies in elkaar zat? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel.