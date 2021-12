Google en Amazon worden meer vertrouwd met gegevens dan Apple

Als het gaat om de bescherming van persoonlijk gegevens, worden Google en Amazon meer vertrouwd dan Apple. Dat is het opvallende resultaat uit een onderzoek van The Washington Post.

Aan het onderzoek deden meer dan duizend internetgebruikers uit de Verenigde Staten mee. Hen werd de vraag gesteld welke platformen het meest verantwoordelijk om gaan met gegevens van zijn gebruikers en daardoor dus ook het meest te vertrouwen zijn.

Apple legt het af tegen Google en Amazon

Als het op het vertrouwen van de internetgebruiker aankomt scoort Apple minder hoog dan concurrenten Google en Amazon. Dat is de uitkomst van het onderzoek van The Washington Post. Van alle deelnemers liet 18% weten gigantisch veel vertrouwen te hebben waar 26% aardig wat vertrouwen had. In totaal kwam Apple met een positieve score van 44% uit de test. Google behaalde een score van 48% en Amazon van 53%.

Op negatief gebeid behaalde Apple, net als Amazon, een score van 40%. Microsoft haalde een score van 42% en Google pakte een score van 47%. De grote verliezer op dit gebied was Facebook. Het bedrijf van Mark Zuckerberg haalde een negatieve score van 72% waarvan maar liefst 40% lieten weten dat ze het bedrijf voor geen ene cent vertrouwen met hun gegevens. Dat hebben ze dan wel weer goed gezien.

Consument nog niet overtuigd

In het onderzoek werd ook gevraagd naar advertenties. Zo liet maar liefst 82% weten zich te storen aan de online reclame. Slechts 27% van de deelnemers lieten weten de advertenties ook daadwerkelijk behulpzaam te vinden.

Zoals gezegd aan het begin van het artikel is de uitslag opvallend. Uiteraard is dit slechts een kleine deel van de internetgebruikers, maar het lijkt er wel op dat dit kleine deel nog niet overtuigd is. Dit terwijl Apple privacy in een hoog vaandel steekt. Zo adverteert het bedrijf op dit gebied veel meer dan concurrenten Amazon en Google, maar weet het de consument dus nog niet gerust te stellen.