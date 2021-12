Google Agenda in je iPhone-agenda: zo synchroniseer je de twee

De Agenda-app op je iPhone werkt zeer prettig. Zeker wanneer je gebruikmaakt van meerdere Apple-apparaten en daarmee dus het ecosysteem van het bedrijf. Maar hoe maak je de overstap als je Google Agenda gebruikt?

In dit artikel gaat Mark het je stap voor stap uitleggen.

Google Agenda synchroniseren met je iPhone

Er zijn verschillende redenen waarom iemand eerder Google Agenda gebruikte en uiteindelijk toch over wil stappen naar de Agenda-app op de iPhone. Die reden maakt ook niet zo heel veel uit, het gaat er nu eenmaal om dat je de twee kunt samenvoegen. Al moet je natuurlijk wel even weten hoe je dat moet doen.

Volg de volgende stappen en het is zo gepiept:

Open Instellingen op je iPhone

Ga naar Agenda

Selecteer de optie Accounts

Druk vervolgens op Nieuwe account

Druk op Google en login

Vervolgens zie je Gmail tussen je accounts staan

Selecteer deze optie en zet Agenda’s aan

Wanneer je deze stappen hebt doorlopen wordt je Google Agenda ingeladen in de Agenda-app op je iPhone. Ga na een paar minuten naar de applicatie, druk vervolgens op Agenda’s en selecteer je Gmail-account. Je ziet nu al je afspraken gewoon in je standaard iPhone-agenda staan. Uiteraard is het ook mogelijk om je agenda aan en uit te zetten, zodat je makkelijk je zakelijke agenda en persoonlijke agenda kunt scheiden van elkaar.

Zo stel je ’em in als standaard

Het is uiteraard ook mogelijk om je Google Agenda op je iPhone in te stellen als standaard-agenda. Wanneer je dat niet doet worden nieuwe afspraken constant gekoppeld aan je iPhone agenda. Dat is in principe niet zo’n ramp, maar wel onhandig als je Google Agenda op een ander apparaat gebruikt. Wat dat betreft is het geen slecht idee om de agenda universeel te houden.

Dat doe je door de volgende stappen te volgen:

Ga naar Instellingen

Selecteer de optie Agenda

Veeg naar beneden tot je de optie Standaardagenda tegenkomt

Druk hierop en selecteer Gmail

Voila! Je Google Agenda is niet alleen gekoppeld aan je iPhone-agenda, maar is vanaf nu ook je standaard agenda.