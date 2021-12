Franse televisie krijgt uniek inkijkje binnen de muren van Apple Park

Apple Park lijkt een van de meest mysterieuze plaatsen op deze aarde voor sommigen. Toch mag een Frans televisiestation nu binnenkijken.

Apple Park is een plaats die veel mensen tot de verbeelding spreekt. Het is de plaats waar Apple-producten zoals de iPhone, iPad, Macbook en vele andere apparaten worden ontwikkeld. Door al die innovatie wil het bedrijf de plaats zo afgesloten mogelijk houden, zodat er helemaal niets uitlekt. Heel af en toe maakt de iPhone-maker een uitzondering en laat het iets van de mysterieuze wereld daarbinnen zien. Dit keer is het Franse tv-station TF1 de gelukkige.

Toegang tot Apple Park

Apple is niet zo open in haar kantoor en dat was niets anders voor corona-tijd. Als het gebouw al toegankelijk was voor gasten, ging dat vaak niet verder dan het Steve Jobs Theater voor een presentatie van een nieuw product. Voor TF1 maakt het echter een uitzondering. In een video van vier minuten zien we verschillende plaatsen in het complex.

Daarnaast spreken de Fransen ook met Joz, oftewel Greg Joswiak, senior Vice President Marketing over het bijzondere gebouw. Ook komen Dr. Sumbul Desai en Vice President Health en Lisa Jackson, Vice President Environment, aan het woord. Helaas is het wel Frans nagesynchroniseerd dus tenzij je jouw talen spreekt, is het wellicht wat lastig om te volgen. Toch zetten we hieronder het belangrijkste neer.

“Toen Steve Jobs Apple Park ontwierp, wilde hij het kantoor van de toekomst ontwerpen. Hij wilde een plaats waar mensen het kantoor verlaten en daarbij elkaar konden ontmoeten, samenwerken en ideeën uitwisselen. Hij wilde dus een plaats waar het makkelijk was om een ommetje te maken,” vertelt Joswiak.

Aandacht voor het milieu

Apple wil daarnaast vooral uitstralen dat het met duurzaamheid bezig is. Eerder liet het tijdens een presentatie van de iPhone 12 al weten de oplader niet meer bij een telefoon mee te leveren vanwege milieubesparing. Zo kunnen er meer telefoons tegelijk worden vervoerd, waardoor er minder transport nodig is. Ook in Apple Park is het bezig met de omgeving. Zo laat Jackson trots de zonnepanelen op het dak zien. “Dit is wat onze klanten van ons verwachten. We schenken meer aandacht aan de materialen die we gebruiken, zodat we sommige ook kunnen hergebruiken. Dat komt ook weer terug in het design.”

Wil je de hele video zien? Die kun je hier vinden!